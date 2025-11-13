закрыть
13 ноября 2025, четверг, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден след ботинка исчезнувшего Максима Зеньковича

  • 13.11.2025, 15:20
  • 2,660
Найден след ботинка исчезнувшего Максима Зеньковича

Круг поисков сужен.

Волонтеры нашли след ботинка, который может принадлежать 14‑летнему подростку Максиму Зеньковичу, пропавшему в Березинском районе.

Круг поисков был сужен. В радиусе полутора километров пешая группа наткнулась на велосипед, который родственники несовершеннолетнего, предварительно, опознали как принадлежащий ребенку, напоминает «Мінская праўда».

Продолжается отработка прилегающей территории, в том числе с использованием авиации, с учетом болотистой местности.

Максим исчез в субботу, 8 ноября в деревне Карбовское, куда приехал с родителями на большие выходные. Мама и дедушка в субботу поехали на почту, а когда вернулись, то увидели, что мальчик пропал с велосипедом, уехав из деревни. Ситуация осложняется тем, что у ребенка аутизм, он сложно идет на контакт и может не реагировать на крики спасателей и волонтеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин