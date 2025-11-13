Найден след ботинка исчезнувшего Максима Зеньковича
- 13.11.2025, 15:20
Круг поисков сужен.
Волонтеры нашли след ботинка, который может принадлежать 14‑летнему подростку Максиму Зеньковичу, пропавшему в Березинском районе.
Круг поисков был сужен. В радиусе полутора километров пешая группа наткнулась на велосипед, который родственники несовершеннолетнего, предварительно, опознали как принадлежащий ребенку, напоминает «Мінская праўда».
Продолжается отработка прилегающей территории, в том числе с использованием авиации, с учетом болотистой местности.
Максим исчез в субботу, 8 ноября в деревне Карбовское, куда приехал с родителями на большие выходные. Мама и дедушка в субботу поехали на почту, а когда вернулись, то увидели, что мальчик пропал с велосипедом, уехав из деревни. Ситуация осложняется тем, что у ребенка аутизм, он сложно идет на контакт и может не реагировать на крики спасателей и волонтеров.