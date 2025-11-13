Лукашенко предлагают фейковый «Буревестник»? 13.11.2025, 15:40

Эксперт рассказал, что на самом деле не так с российской ракетой.

Россия может разместить в Беларуси крылатую ракету «Буревестник», об «успешных» испытаниях которой недавно объявил Владимир Путин.

Пойдет ли Москва на этот шаг? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Наиболее интересно в этой теме — на кого это рассчитано. Когда появилась первая информация из уст Путина об успешном испытании, возникли вопросы. Во-первых, не было объективного подтверждения из других источников.

Такого типа ракета, если она действительно использовала двигатель с ядерным топливом, не могла пролететь и не оставить после себя радиоактивный след. То есть возникли вопросы в правдивости этого заявления.

Во-вторых, то, в чем сошлись практически все эксперты (в том числе и российские) — военная ценность данной ракеты. Она ничего уникального из себя не представляет с точки зрения боевой эффективности и не меняет стратегического баланса ядерных потенциалов Соединенных Штатов и России.

В конце концов пришли к выводу, что это чисто пропагандистский шаг. Не до конца продуманный прием, который используется для того, чтобы произвести впечатление на Соединенные Штаты и таким образом втянуть их в переговоры по ограничениям ядерных вооружений.

Отвлечь от украинской темы, либо сделать это частью каких-то договоренностей. Если же сейчас возник этот вопрос размещения в Беларуси, то только в этом контексте. Это чисто пропагандистский шаг.

— Польша заявляла, что рассчитывает на поддержку Франции в программе НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия. Об этом французскому телеканалу LCI говорил польский президент Кароль Навроцкий. Возможен ли подобный ответ на «Орешники» и «Буревестники» в Беларуси?

— Скорее всего — да. Если углубиться во все эти ядерные доктрины, то это не меняет ситуацию стратегически. Это все бряцание ядерным оружием, расчет на психологический эффект, но в данном случае это не прибавляет безопасности Польши.

Политики в такие игры время от времени играют. Если говорить о программе Nuclear Sharing, то ядерный потенциал имеют США и Россия. Трамп недавно об этом также сказал, что обе стороны имеют потенциал, который способен уничтожить всё живое на земном шаре.

Вся теория ядерного сдерживания построена на неотвратимости ответного удара. Поэтому какой бы ни была эффективная система противоракетной обороны, сколько бы там ни было боеголовок, которые размещены на носителях, в любом случае сохраняется вот эта неотвратимость ответного ядерного удара. Мы говорим о Соединенных Штатах и России, у которых около 1700 боеголовок с каждой стороны.

Ядерный потенциал Великобритании и Франции (эти две страны имеют ядерное оружие в Европе) в разы меньше, чем российский. То есть здесь, в данном случае, если исключается ядерный зонтик Соединенных Штатов, то действительно возникает проблема сдерживания, которое базируется на неотвратимости ядерного удара.

