Поиски 14-летнего Максима Зеньковича завершены

5,330

Подростка нашли мертвым.

Сегодня ранее был найден велосипед мальчика и также след его ботинка.

Максим исчез в субботу, 8 ноября в деревне Карбовское, куда приехал с родителями на большие выходные. Мама и дедушка в субботу поехали на почту, а когда вернулись, то увидели, что мальчик пропал с велосипедом, уехав из деревни.

Ситуация в поиске осложнялась тем, что у ребенка аутизм, он сложно шел на контакт и мог не реагировать на крики спасателей и волонтеров.

В поисках принимали участие несколько сотен человек.

Милиция рассматривала несколько версий: подросток мог стать жертвой похищения, мог попасть в дорожно-транспортное происшествие, мог заблудиться и не может сообщить о себе.

