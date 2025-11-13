Поиски 14-летнего Максима Зеньковича завершены

Поиски 14-летнего Максима Зеньковича завершены2
- 13.11.2025, 15:58
Подростка нашли мертвым.
Сегодня ранее был найден велосипед мальчика и также след его ботинка.
Максим исчез в субботу, 8 ноября в деревне Карбовское, куда приехал с родителями на большие выходные. Мама и дедушка в субботу поехали на почту, а когда вернулись, то увидели, что мальчик пропал с велосипедом, уехав из деревни.
Ситуация в поиске осложнялась тем, что у ребенка аутизм, он сложно шел на контакт и мог не реагировать на крики спасателей и волонтеров.
В поисках принимали участие несколько сотен человек.
Милиция рассматривала несколько версий: подросток мог стать жертвой похищения, мог попасть в дорожно-транспортное происшествие, мог заблудиться и не может сообщить о себе.