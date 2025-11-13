«Птицы Мадяра» уничтожили базу российских ударных дронов «Орион» в Крыму
- 13.11.2025, 16:01
Беспилотник считается редким и дорогим образцом в российском арсенале.
Украинские военные уничтожили логово хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников «Орион» во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Кировское.
Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр».
По его словам, бойцы подразделения «Птицы Мадяра» нанесли удар по врагу ночью 13 ноября. Именно это подразделение 1-го отдельного центра СБС (ранее - 14-й полк СБС, - ред.) провело операцию, в результате которой объект противника был уничтожен.
Ранее, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады «Птиц Мадяра» уже сбили один из таких дронов «Орион» в воздухе. По словам «Мадяра», ликвидация хранилища в Крыму стала логическим продолжением этой операции.
«Орион» - это российский разведывательно-ударный дрон, способный нести авиабомбы и ракеты «воздух-земля». Его технические характеристики позволяют находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 7,5 тысяч метров, а размах крыльев составляет 16,3 метра. Такой беспилотник считается редким и дорогим образцом в российском арсенале.