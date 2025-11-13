Троянский конь Петр Олещук

13.11.2025, 16:18

Петр Олещук

Политика Орбана подрывает единство ЕС.

В последние два года Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана проводит политику, которая идёт вразрез с общей санкционной линией Европейского Союза. Будапешт фактически открыл лазейку для граждан России, оформляя им вид на жительство и разрешения на работу, несмотря на действующие ограничения ЕС.

С 2022 года действует запрет на полёты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, что само по себе серьёзно затруднило поездки россиян в Европу. Ряд приграничных с Россией стран (включая Польщу, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Чехию) вовсе закрыли въезд туристам из РФ, отказывая им в новых визах и не впуская даже при наличии ранее выданных виз. Такие меры отражают общее стремление Союза минимизировать присутствие граждан страны-агрессора в ЕС на период войны, мотивируясь и моральными, и контрразведывательными соображениями. В октябре 2025 года вступило правило, обязывающее российских дипломатов заранее уведомлять власти при передвижении по территории Шенгенской зоны. А в ноябре 2025 года Еврокомиссия утвердила новые жёсткие правила выдачи виз. Отныне россиянам фактически прекращена выдача многократных шенгенских виз.

На этом фоне особое возмущение Брюсселя вызвала политика Венгрии, которая, напротив, пошла на смягчение режима для граждан России в 2024–2025 годах. В июле 2024 года правительство Орбана тихо расширило иммиграционную программу под названием «Национальная трудовая карта» на восемь стран за пределами ЕС, включая Россию. По этой схеме Венгрия стала упрощённо выдавать двухлетние рабочие визы с правом въезда, трудоустройства без спецпроверок безопасности и проживания вместе с семьями на венгерской территории. Обладатель «национальной карты» может легально работать в Венгрии без прохождения дополнительного контроля и даже не учитывается в официальной статистике трудовых мигрантов, поскольку формально не числится гастарбайтером. Срок действия такой карты 2 года с возможностью продления. Причём впоследствии этот статус может быть преобразован в постоянный вид на жительство в ЕС. Иными словами, программа открывает для российских граждан канал фактически свободного размещения в Европе на долгосрочной основе.

Будапешт мотивировал эту инициативу экономическими причинами, заявив, что стране не хватает рабочих рук и что часть привлечённых по упрощённой схеме иностранцев будет занята на строительстве новой АЭС «Пакш-2». Венгерские чиновники настаивают, что программа не нарушает правил. Якобы россияне всё равно должны получить шенгенскую въездную визу и пройти стандартную проверку при оформлении вида на жительство, как и любые другие иностранцы. Тем не менее, по сути Венгрия создала лазейку, позволяющую гражданам России обойти жёсткие ограничения, принятые другими странами ЕС. Если соседние с РФ государства закрыли границы для россиян, опасаясь угроз, то Венгрия, напротив, распахнула дверь, притом сделала это как раз в момент, когда возглавляла Совет ЕС в качестве председателя (второе полугодие 2024 года).

Политика Виктора Орбана по отношению к России давно выбивается из общей линии Евросоюза, но в условиях войны против Украины она превратилась в фактор внутреннего раскола. Орбан – единственный лидер ЕС, кто сохраняет публично тёплые отношения с Владимиром Путиным и регулярно с ним встречается, несмотря на международную изоляцию Москвы. В июле 2024 года, сразу после того как Венгрия получила председательство в Совете ЕС, Орбан демонстративно поехал в Москву на встречу с Путиным под предлогом поиска мирного урегулирования. Европейские лидеры подчеркнули, что венгерский премьер не имеет мандата говорить от их имени, а ряд стран ЕС в знак протеста даже отказались направлять своих министров на совещания в Будапеште в рамках председательства Венгрии, вынудив переносить встречи обратно в Брюссель. С начала войны Орбан систематически критикует ключевые решения Брюсселя. От военной помощи Украине до санкций против РФ. Он не раз публично называл санкционную политику ЕС «неэффективной и вредной для самой Европы», выступал против продления санкций и требовал исключений для Венгрии. Действительно, Будапешту удалось добиться для себя особых условий: например, Венгрия освобождена от эмбарго ЕС на российскую нефть, продолжает получать трубопроводные поставки, а также заблокировала санкции в ядерной сфере, чтобы не пострадал её контракт с «Росатомом» по АЭС. В декабре 2023 года Будапешт использовал право вето, чтобы на время задержать очередной транш коллективной финансовой помощи Украине, увязывая своё согласие с собственными требованиями.

В таких условиях новый скандал с раздачей венгерских ВНЖ россиянам воспринимается как продолжение деструктивного курса Будапешта. Критики все чаще называют Орбана «троянским конём» Москвы внутри ЕС. Политиком, который, находясь за одним столом с западными союзниками, фактически продвигает интересы Кремля.

Ситуация вокруг венгерской миграционной схемы для россиян в 2024–2025 годах высветила опасный разлом в Европейском Союзе. Стремление Будапешта проводить пророссийскую линию создаёт внутриполитические трения и ослабляет общую позицию Европы перед лицом агрессии. Орбановская Венгрия, по сути, ставит под сомнение принцип european unity, на котором зиждется ЕС, и предоставляет Москве повод надеяться на раскол в стане западных противников. Европейские институты уже дали понять, что не намерены закрывать глаза на подобные демарши. Прозвучали намёки и на правовые меры, и на пересмотр статуса Венгрии в Шенгене. Вопрос в том, хватит ли у ЕС инструментов и политической воли приструнить непокорного члена, не усугубив при этом раскол.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com