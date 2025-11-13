«Дочь подумала, что это овчарка» 1 13.11.2025, 16:37

Что известно про медвежонка, которые бегал утром по Витебску.

Сегодня утром городские паблики Витебска опубликовали видео, на которых запечатлен бегавший прямо по улицам города медвежонок. Многие засомневались, что это правда, но в МЧС подтвердили, что от местных жителей поступало такое сообщение, пишет onliner.by.

Утром четверга в районе улицы Правды в Витебске люди заметили медвежонка и успели заснять этот момент. Зверь легко перебегает проезжую часть прямо по пешеходному переходу, рядом спокойно идут люди. «Как будто рядом заяц пробежал, а не медведь», — пишут в комментариях местного паблика.

Запись можно было поставить под сомнение. Поскольку в комментариях кто-то написал, что медвежонка пытаются поймать якобы сотрудники МЧС, журналисты обратились в ведомство за комментарием.

— Утром действительно поступало сообщение о том, что по городу бегает медвежонок. Спасатели выезжали на место, но, поскольку там уже никого не было, они вернулись обратно, — рассказали в ведомстве.

Спасатели не занимаются отловом медведей.

Журналистам удалось поговорить с мамой девушки, которая сняла видео с медвежонком.

— Около восьми утра моя дочь отвела ребенка в садик и возвращаясь домой, встретила медвежонка, который пробежал чуть ли не возле ее ног. Сначала он метался во доре нашего дома по улице Правды, 58, потом побежал к забору воинской части. Медвежонок был небольшой, ростом с овчарку. Дочь поначалу и подумала, что это собака, и лишь когда он подбежал к ней почти впритык, поняла, что это вовсе не так, — рассказала Onlíner витеблянка Ирина. — В полутора километрах от нас расположен зоопарк, и мы думаем, что зверь, возможно, сбежал оттуда. После к нам приезжала машина МЧС, мы показывали направление, в котором убежал медвежонок, но чем все закончилось, не знаем.

