Российская сгущенка вытесняет белорусскую с полок магазинов
- 13.11.2025, 16:48
Импорт дешевых товаров сомнительного качества из РФ растет.
За январь — сентябрь российский экспорт сгущенного молока составил около 5,8 тыс. тонн на сумму $11,8 млн. В топ-3 покупателей вошла и Беларусь, сообщает «Агроэкспорт».
Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, объем поставок российской сгущенки вырос на 21% в стоимостном выражении.
Беларусь за девять месяцев 2025 года купила российской сгущенки на более чем $1 млн. Такие же объемы покупают Грузия и Узбекистан.
Больше сгущенки из России купил только Казахстан — примерно на $5 млн.