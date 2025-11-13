закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская сгущенка вытесняет белорусскую с полок магазинов

  • 13.11.2025, 16:48
Российская сгущенка вытесняет белорусскую с полок магазинов

Импорт дешевых товаров сомнительного качества из РФ растет.

За январь — сентябрь российский экспорт сгущенного молока составил около 5,8 тыс. тонн на сумму $11,8 млн. В топ-3 покупателей вошла и Беларусь, сообщает «Агроэкспорт».

Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, объем поставок российской сгущенки вырос на 21% в стоимостном выражении.

Беларусь за девять месяцев 2025 года купила российской сгущенки на более чем $1 млн. Такие же объемы покупают Грузия и Узбекистан.

Больше сгущенки из России купил только Казахстан — примерно на $5 млн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин