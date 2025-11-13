Российская сгущенка вытесняет белорусскую с полок магазинов 13.11.2025, 16:48

Импорт дешевых товаров сомнительного качества из РФ растет.

За январь — сентябрь российский экспорт сгущенного молока составил около 5,8 тыс. тонн на сумму $11,8 млн. В топ-3 покупателей вошла и Беларусь, сообщает «Агроэкспорт».

Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, объем поставок российской сгущенки вырос на 21% в стоимостном выражении.

Беларусь за девять месяцев 2025 года купила российской сгущенки на более чем $1 млн. Такие же объемы покупают Грузия и Узбекистан.

Больше сгущенки из России купил только Казахстан — примерно на $5 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com