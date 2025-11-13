Под Минском продается недостроенный дворец в стиле 90-х 13.11.2025, 17:00

Фото: onliner.by

Почти 500 квадратов обойдутся дешевле, чем столичная новостройка.

Если вы мечтали жить как в маленьком дворце, вот ваш шанс: всего в 3,4 км от МКАД продается двухэтажный коттедж с полуподвалом и погребом. Общая площадь дома — внушительные 488 м², а архитектура с башенкой прямо из 1990-х напоминает о том времени, когда каждый, у кого были деньги, хотел забетонировать свое богатство на земельном участке, пишет Onlíner.

Фото: onliner.by

Дом построен в 1999 году из блоков и облицован кирпичом, крыша — из металлочерепицы. Внутри — черновая отделка, что позволит будущему владельцу сделать интерьер по собственному вкусу. Будет это предсказуемое решение в виде лепнины и позолоты или нечто неожиданное в виде брутального лофта, решать только новому хозяину. Ясно одно: вложиться в ремонт нужно основательно — все-таки площадь у жилья немаленькая.

Фото: onliner.by

Участок площадью 14 соток находится в частной собственности.

Располагается объект в деревне Прилукская Слобода — это брестское направление. Рядом проходит железная дорога: до станции с электричками можно дойти пешком, что делает объект удобным для поездок в Минск.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Продается объект за $170 000 по курсу. Пожалуй, этот дом — слепок эпохи, когда просторные хоромы и башенка на крыше были признаком статуса, а минимализм был не в почете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com