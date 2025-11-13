Наступил конец эпохи подлодок? 13.11.2025, 17:06

Баланс сил под водой может измениться.

Американские подлодки десятилетиями считались самыми тихими и незаметными в мире. Однако новые неакустические технологии обнаружения могут изменить баланс сил под водой, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Если раньше борьба шла за акустическую тишину, то теперь угрозу представляют магнитные, оптические и тепловые сенсоры, а также лазерные системы. Эти методы позволяют фиксировать даже косвенные следы присутствия субмарины — от возмущений магнитного поля до слабого свечения микроскопических морских организмов.

Магнитные аномалии:

Стальные корпуса подлодок искажают магнитное поле Земли. Современные датчики могут уловить такие изменения с большой высоты. США применяют подобные системы на противолодочных самолетах.

Биолюминесцентные следы:

Двигаясь под водой, субмарины вызывают свечение организмов, которое можно заметить с воздуха или даже из космоса.

Волновые и тепловые следы:

Подлодки, идущие на малых глубинах, создают волны и температурные аномалии, которые фиксируются радарами и инфракрасными сенсорами.

Лазерное обнаружение:

Наиболее перспективной технологией названы синие и зеленые лазеры, способные «просвечивать» толщу воды и отражаться от подводных объектов.

Хотя каждая из этих систем имеет ограничения — короткую дальность, погодные помехи и ложные сигналы (например, от китов), их комбинация с дронами, спутниками и подводными аппаратами делает скрытность все сложнее.

Скрытность не исчезнет, а трансформируется. Подлодки будущего получат улучшенную размагничивающую защиту, обманные устройства и более глубокие маршруты, чтобы сохранить подводное преимущество.

