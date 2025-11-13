закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Наступил конец эпохи подлодок?

  • 13.11.2025, 17:06
Наступил конец эпохи подлодок?

Баланс сил под водой может измениться.

Американские подлодки десятилетиями считались самыми тихими и незаметными в мире. Однако новые неакустические технологии обнаружения могут изменить баланс сил под водой, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Если раньше борьба шла за акустическую тишину, то теперь угрозу представляют магнитные, оптические и тепловые сенсоры, а также лазерные системы. Эти методы позволяют фиксировать даже косвенные следы присутствия субмарины — от возмущений магнитного поля до слабого свечения микроскопических морских организмов.

Магнитные аномалии:

Стальные корпуса подлодок искажают магнитное поле Земли. Современные датчики могут уловить такие изменения с большой высоты. США применяют подобные системы на противолодочных самолетах.

Биолюминесцентные следы:

Двигаясь под водой, субмарины вызывают свечение организмов, которое можно заметить с воздуха или даже из космоса.

Волновые и тепловые следы:

Подлодки, идущие на малых глубинах, создают волны и температурные аномалии, которые фиксируются радарами и инфракрасными сенсорами.

Лазерное обнаружение:

Наиболее перспективной технологией названы синие и зеленые лазеры, способные «просвечивать» толщу воды и отражаться от подводных объектов.

Хотя каждая из этих систем имеет ограничения — короткую дальность, погодные помехи и ложные сигналы (например, от китов), их комбинация с дронами, спутниками и подводными аппаратами делает скрытность все сложнее.

Скрытность не исчезнет, а трансформируется. Подлодки будущего получат улучшенную размагничивающую защиту, обманные устройства и более глубокие маршруты, чтобы сохранить подводное преимущество.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин