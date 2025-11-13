Последняя зима Путина Виктор Андрусив

13.11.2025, 17:42

1,350

Все решится в ближайшие месяцы.

За несколько месяцев до войны я написал текст, где указал, что самая большая ошибка Путина в случае вторжения — это непонимание того, что ему придётся иметь дело не с Зеленским, а с украинским народом. Так и произошло.

Наш народ всегда сильнее наших лидеров. Когда мы едины — мы сильнее наших врагов. Но когда мы не едины — нас рвут на куски.

Сегодня нам снова нужно собраться и сфокусироваться. Да, стресс от услышанного деморализует, но на кону — наша жизнь. Пока все СМИ купаются в записях отвратительной коррупции, у нас провалился фронт в Запорожской области, парни изо всех сил пытаются расширить коридор возле Мирнограда и Покровского и ценой жизни рубятся за каждый метр. От этого зависит наше выживание, и остановить оккупантов — наша задача номер один.

Задача номер два — наказать ублюдков за коррупцию на войне. И это обязательно будет сделано. Давайте честно признаем, что уже сейчас этой гидре отрезали одну голову, и от этого должно стать легче. У этих голов ещё много, но поверьте, им некуда будет бежать, когда ими займутся после войны. Плёнки есть, доказательства есть, спецслужбы есть.

Но сегодня нужно сфокусироваться и решать проблемы по степени важности. И прежде всего — на выживании, на фронте! Давайте соберём силы и поддержим своих! Ведь свои именно там, а не на Банковой или Грушевского!

У меня достаточно аргументов и доказательств, что эта зима — последнее сражение Путина. Об этом я напишу позже. Всё решится в ближайшие месяцы. Поэтому нельзя проиграть в финальном раунде.

Виктор Андрусив, «Фейсбук»

