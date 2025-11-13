закрыть
13 ноября 2025, четверг, 18:54
Саакашвили обратился к Зеленскому

2
  • 13.11.2025, 17:53
  • 3,728
Саакашвили обратился к Зеленскому
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии и гражданин Украины просит его обменять.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил украинского лидера Владимира Зеленского внести его в список «гражданских пленных». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА (областная государственная администрация – прим.), как председателя Исполнительного комитета Национального совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — отметил он.

12 ноября сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован — поскольку ранее его заочно осудили. А в марте 2025 года грузинский суд, контролируемый пророссийской партией «Грузинская мечта», приговорил экс-президента еще к 4,5 годам заключения.

