закрыть
13 ноября 2025, четверг, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ричард Гир рассказал, за что любит жизнь в Испании

  • 13.11.2025, 17:58
  • 1,214
Ричард Гир рассказал, за что любит жизнь в Испании
Фото: Hello!

Актер отметил, что обожает открытую и радостную атмосферу испанской культуры.

Американский актер Ричард Гир откровенно рассказал о жизни в Испании вместе с женой, Алехандрой Сильвой, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам 76-летнего актера, главным преимуществом его новой жизни является счастье супруги. «Моя жена так счастлива в Испании — это лучшее в нашей жизни там. У нее замечательная семья и друзья», — поделился Гир.

Актер отметил, что обожает открытую и радостную атмосферу испанской культуры. «Испанцы очень теплые, дружелюбные и гораздо менее напряженные, чем американцы», — сказал он, добавив, что ему особенно нравятся местная еда и образ жизни.

Однако, несмотря на любовь к Испании, Гир признался, что скучает по энергии Нью-Йорка. «Конечно, она заразительна», — признался звезда фильма Красотка.

Ранее Гир рассказал, что нашел новое чувство «гармонии и наполненности», переехав в Европу с женой и детьми — сыновьями Александром (5 лет), Джеймсом (4 года) и пасынком Альбертом (11 лет).

Гир и Сильва познакомились в 2014 году в Италии, а поженились в 2018-м. По словам Алехандры, их связывает «карма прошлых жизней» и общие ценности. «Мы словно знали друг друга всегда. Такое случается лишь раз в жизни», — сказала она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин