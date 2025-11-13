Ричард Гир рассказал, за что любит жизнь в Испании 13.11.2025, 17:58

1,214

Фото: Hello!

Актер отметил, что обожает открытую и радостную атмосферу испанской культуры.

Американский актер Ричард Гир откровенно рассказал о жизни в Испании вместе с женой, Алехандрой Сильвой, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам 76-летнего актера, главным преимуществом его новой жизни является счастье супруги. «Моя жена так счастлива в Испании — это лучшее в нашей жизни там. У нее замечательная семья и друзья», — поделился Гир.

Актер отметил, что обожает открытую и радостную атмосферу испанской культуры. «Испанцы очень теплые, дружелюбные и гораздо менее напряженные, чем американцы», — сказал он, добавив, что ему особенно нравятся местная еда и образ жизни.

Однако, несмотря на любовь к Испании, Гир признался, что скучает по энергии Нью-Йорка. «Конечно, она заразительна», — признался звезда фильма Красотка.

Ранее Гир рассказал, что нашел новое чувство «гармонии и наполненности», переехав в Европу с женой и детьми — сыновьями Александром (5 лет), Джеймсом (4 года) и пасынком Альбертом (11 лет).

Гир и Сильва познакомились в 2014 году в Италии, а поженились в 2018-м. По словам Алехандры, их связывает «карма прошлых жизней» и общие ценности. «Мы словно знали друг друга всегда. Такое случается лишь раз в жизни», — сказала она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com