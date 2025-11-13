Силовики получат право замораживать расходные операции белорусов
- 13.11.2025, 18:24
- 1,074
Под предлогом «борьбы с наркотиками».
Диктатор Лукашенко 13 ноября подписал указ №394, направленный на усиление антинаркотических мер. Документ корректирует ранее действующий указ №269 от 29 августа 2023 года «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».
Согласно новому указу, Национальный банк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг для обмена сведениями о транзакциях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Передача и обработка данных будут осуществляться через автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка.
Кроме того, Следственный комитет и МВД получили право приостанавливать расходные операции, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, на срок до 10 суток при наличии подтвержденной информации.