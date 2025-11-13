Медвежонка, который бегал по улицам Витебска, поймали
- 13.11.2025, 18:37
Его семь часов ловили городские службы и в итоге выпустили в лес.
Медвежонка, замеченного утром 13 ноября в Витебске, поймали и вывезли в Суражский лесхоз, сообщили в Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Операция по отлову и дальнейшему спасению животного проводилась с самого утра. Мишка даже успел стать героем соцсетей, попав на камеры наружного видеонаблюдения.
В результате многочасовой работы медвежонка спасли, осмотрели и вернули в естественную среду обитания.
Дмитрий Мальчевский, начальник Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал:
«Сегодня в 7:30 утра к нам поступила информация, что в окрестностях улицы Правды увидели медвежонка. Его отловом в районе Летнего амфитеатра в течение 7 часов занимались профильные службы нашего города.
По заключению ветеринарного врача, 10‑месячный детеныш полностью здоров. Сейчас животное отправлено под наблюдение в Суражский лесхоз».