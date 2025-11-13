Зеленский ввел санкции против совладельца студии «Квартал 95» 13.11.2025, 18:45

Тимур Миндич завязан в коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича, своего партнёра по проекту «Квартал 95», и финансиста Александра Цукермана.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры назвали их организаторами масштабной коррупционной схемы в госкомпании «Энергоатом», передаёт канал «Настоящее время». Утверждается, что от подрядчиков требовали откаты, прикрываясь близостью к высшим эшелонам власти.

Миндич и Цукерман лишены государственных наград. Им на три года заблокированы активы в Украине и прекращена возможность осуществлять торговые операции. В отношении них введён запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры. В указе сказано, что бизнесмены имеют гражданство Израиля.

Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Он сделал это несмотря на запрет на выезд мужчин за границу. Цукерман тоже находится не в Украине. До него 12 ноября дозвонились журналисты программы «Схемы» Украинской службы Радио Свобода. На вопрос о подозрениях в коррупции он ответил: «Всё неправда, всё ложь».

