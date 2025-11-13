закрыть
13 ноября 2025, четверг, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ввел санкции против совладельца студии «Квартал 95»

  • 13.11.2025, 18:45
Зеленский ввел санкции против совладельца студии «Квартал 95»

Тимур Миндич завязан в коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича, своего партнёра по проекту «Квартал 95», и финансиста Александра Цукермана.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры назвали их организаторами масштабной коррупционной схемы в госкомпании «Энергоатом», передаёт канал «Настоящее время». Утверждается, что от подрядчиков требовали откаты, прикрываясь близостью к высшим эшелонам власти.

Миндич и Цукерман лишены государственных наград. Им на три года заблокированы активы в Украине и прекращена возможность осуществлять торговые операции. В отношении них введён запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры. В указе сказано, что бизнесмены имеют гражданство Израиля.

Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Он сделал это несмотря на запрет на выезд мужчин за границу. Цукерман тоже находится не в Украине. До него 12 ноября дозвонились журналисты программы «Схемы» Украинской службы Радио Свобода. На вопрос о подозрениях в коррупции он ответил: «Всё неправда, всё ложь».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин