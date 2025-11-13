закрыть
13 ноября 2025, четверг, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Редактору «Википедии» дали два года колонии за «дискредитацию Беларуси»

3
  • 13.11.2025, 19:39
  • 2,078
Редактору «Википедии» дали два года колонии за «дискредитацию Беларуси»

37‑летнего преподавателя обвинили в том, что он обновлял статьи о президентских «выборах».

37‑летнего преподавателя одного из столичных университетов обвинили в том, что он обновлял статьи о президентских «выборах» в Беларуси. Также мужчину оштрафовали на 12 600 рублей.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, работавший преподавателем в одном из вузов, в период с 2020 по 2025 год размещал в открытом доступе в Википедии 25 сообщений, которые содержали, по мнению властей, заведомо ложные сведения. В них говорилось об истории Беларуси, государственных символах, президентских выборах, референдумах, деятельности власти и правовом положении граждан.

Следствие утверждает, что действия мужчины нанесли ущерб государственным и общественным интересам и «дискредитировали Республику Беларусь».

Суд признал мужчину виновным по статье 369‑1 Уголовного кодекса и назначил наказание — 2 года лишения свободы и штраф в размере 300 базовых величин (примерно 12,6 тысяч рублей).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин