Редактору «Википедии» дали два года колонии за «дискредитацию Беларуси»3
- 13.11.2025, 19:39
37‑летнего преподавателя обвинили в том, что он обновлял статьи о президентских «выборах».
37‑летнего преподавателя одного из столичных университетов обвинили в том, что он обновлял статьи о президентских «выборах» в Беларуси. Также мужчину оштрафовали на 12 600 рублей.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина, работавший преподавателем в одном из вузов, в период с 2020 по 2025 год размещал в открытом доступе в Википедии 25 сообщений, которые содержали, по мнению властей, заведомо ложные сведения. В них говорилось об истории Беларуси, государственных символах, президентских выборах, референдумах, деятельности власти и правовом положении граждан.
Следствие утверждает, что действия мужчины нанесли ущерб государственным и общественным интересам и «дискредитировали Республику Беларусь».
Суд признал мужчину виновным по статье 369‑1 Уголовного кодекса и назначил наказание — 2 года лишения свободы и штраф в размере 300 базовых величин (примерно 12,6 тысяч рублей).