закрыть
13 ноября 2025, четверг, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько белорусы тратят времени на работу по дому

3
  • 13.11.2025, 19:59
Сколько белорусы тратят времени на работу по дому

До равенства далеко.

В Беларуси состоялось обследование бюджета времени. Проще говоря, специалисты выясняли, как мы проводим свои дни.

Для этого более 6000 семей вели 2 дневника в течение года (с апреля 2024-го по март 2025-го), куда записывались все их дела.

Результатами масштабной проверки поделился заместитель председателя Национального статистического комитета Алексей Ярковец, сообщает БелТА.

Несмотря на равенство полов в нашей стране, время мужчины и женщины проводят по-разному.

«Если учитывать все виды повседневной деятельности, то оказывается, что продолжительность рабочего времени у женщин, как правило, больше, чем у мужчин. И это отражается на их досуге», – заявил Ярковец.

В рабочее время входит как обычный оплачиваемый труд, так и неоплачиваемый, то есть ведение домашнего хозяйства и уход за семьей.

Если говорить на языке статистики, то в среднем женщины работают в 1,7 раза больше, чем мужчины.

Разрыв приличный, но он постепенно сокращается. Еще 10 лет назад женщины трудились в 2 раза больше.

Структура «ООН-женщины» опубликовала свой гендерный обзор.

Оказалось, что в среднем в мире женщины посвящают работе по дому и уходу за членами семьи в 2,5 раза больше времени ежедневно, чем мужчины.

Поэтому ситуация в Беларуси, может, и не идеальная, но ощутимо лучше, чем в большинстве стран.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин