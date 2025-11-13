Сколько белорусы тратят времени на работу по дому

Сколько белорусы тратят времени на работу по дому3
- 13.11.2025, 19:59
До равенства далеко.
В Беларуси состоялось обследование бюджета времени. Проще говоря, специалисты выясняли, как мы проводим свои дни.
Для этого более 6000 семей вели 2 дневника в течение года (с апреля 2024-го по март 2025-го), куда записывались все их дела.
Результатами масштабной проверки поделился заместитель председателя Национального статистического комитета Алексей Ярковец, сообщает БелТА.
Несмотря на равенство полов в нашей стране, время мужчины и женщины проводят по-разному.
«Если учитывать все виды повседневной деятельности, то оказывается, что продолжительность рабочего времени у женщин, как правило, больше, чем у мужчин. И это отражается на их досуге», – заявил Ярковец.
В рабочее время входит как обычный оплачиваемый труд, так и неоплачиваемый, то есть ведение домашнего хозяйства и уход за семьей.
Если говорить на языке статистики, то в среднем женщины работают в 1,7 раза больше, чем мужчины.
Разрыв приличный, но он постепенно сокращается. Еще 10 лет назад женщины трудились в 2 раза больше.
Структура «ООН-женщины» опубликовала свой гендерный обзор.
Оказалось, что в среднем в мире женщины посвящают работе по дому и уходу за членами семьи в 2,5 раза больше времени ежедневно, чем мужчины.
Поэтому ситуация в Беларуси, может, и не идеальная, но ощутимо лучше, чем в большинстве стран.