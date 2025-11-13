закрыть
13 ноября 2025, четверг, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли пять простых привычек, которые помогут прожить дольше

  • 13.11.2025, 20:07
  • 1,276
Ученые раскрыли пять простых привычек, которые помогут прожить дольше

У человека есть два возраста.

Интерес к долголетию сегодня стал частью массовой культуры, породив целую индустрию, где каждому обещают «омоложение» с помощью добавок, гаджетов и модных методик. Но, как показывают исследования, продлить жизнь и замедлить старение можно гораздо проще — меняя поведение, а не покупая дорогие продукты. Об этом сообщает портал The Conversation.

У человека есть два возраста. Один — хронологический, который отражает количество прожитых лет. Второй — биологический, показывающий фактическое состояние организма: насколько хорошо работают клетки, как повреждена ДНК и как быстро изнашиваются системы. Именно биологический возраст сильнее всего связан с риском заболеваний и продолжительностью жизни. Сегодня его можно определить даже по слюнному эпигенетическому тесту, но главное — его можно изменить.

Исследования доказали, что регулярная физическая активность заметно «отматывает» биологический возраст назад. В одном эксперименте, где малоактивные люди начали заниматься три раза в неделю по часу, их биологический возраст стал на два года меньше. Смешанные силовые и аэробные нагрузки влияют на метилирование ДНК и замедляют выключение генов, отвечающих за ключевые функции организма.

Питание тоже играет огромную роль. Анализ почти 2700 женщин показал: переход на более здоровый рацион всего на 6–12 месяцев замедлял старение в среднем на 2,4 года. Рацион с обилием овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы и полезных жиров уменьшает воспаление, защищает ДНК и помогает клеткам эффективнее восстанавливаться.

Одним из самых сильных предикторов здорового старения ученые называют сон. Ночное восстановление обеспечивает репарацию ДНК, регулирует гормоны, снижает воспаление и «перезагружает» нервную систему. Люди, которые спят меньше пяти часов, гораздо чаще сталкиваются с диабетом, болезнями сердца, раком и деменцией. Отдельные исследования показывают, что ночные смены увеличивают биологический возраст примерно на год.

Курение, вейпы и алкоголь — самые мощные ускорители старения. Курение делает легкие «старше» на 4–5 лет. Алкоголь ускоряет старение даже в небольших дозах, постепенно повреждая ДНК и усиливая воспаление.

Важнейшим фактором ученые называют стресс. Хроническое напряжение нарушает гормональный баланс, ухудшает работу иммунитета и ускоряет клеточное старение. В одном исследовании люди, которые работали больше 40 часов в неделю, имели биологический возраст примерно на два года выше. Стресс действует как напрямую — повреждая клетки, — так и опосредованно, ухудшая сон, провоцируя вредные привычки и приводя к перееданию.

Ученые подчеркивают: даже небольшие изменения действительно меняют биологический возраст. И хотя генетика и обстоятельства накладывают свой отпечаток, в значительной степени темп старения все же остается в руках самого человека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин