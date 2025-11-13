закрыть
13 ноября 2025, четверг, 21:01
В ОАЭ создали новый «вирусный» шоколад

  • 13.11.2025, 20:32
В ОАЭ создали новый «вирусный» шоколад

С финиками и тахини.

В Абу-Даби выпустили эксклюзивный шоколад, последовав примеру Дубая, где подобный десерт стал вирусным в прошлом году.

Новый шоколад Abu Dhabi Chocolate создан филиппинским шеф-поваром Нуэлем Катисом. Его особенностью стала начинка из фиников и тахини с добавлением шафрана и кардамона, а сама плитка покрыта съедобной золотой фольгой.

Дубайский шоколад с фисташковой пастой и тестом катаифи стал интернет-сенсацией летом 2024 года. По данным торговых точек Duty Free, за первую половину 2025 года в Дубае было продано 2,5 миллиона плиток этого десерта на сумму 45 миллионов долларов.

