Поезда в Беларуси будут ходить по-другому 13.11.2025, 21:06

1,480

Некоторые отменят.

Белорусская железная дорога временно меняет расписание и маршруты движения некоторых международных поездов, рассказали в пресс-службе предприятия.

Это же коснется и определенных поездов экономкласса. Несколько междугородных дизелей на время отменят.

Изменения вызваны необходимостью проведения планового капитального ремонта железнодорожного моста через реку Друть на перегоне Рогачев – Сверково участка Жлобин – Могилев.

Ремонт запланирован на 18–19 ноября, 2–3 декабря и 9–10 декабря 2025 года.

В эти даты отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Могилев – Жлобин проследуют по измененным маршруту и расписанию.

«Поезда №615/616 Могилев – Гомель и №613/614 Гомель – Могилев отправлением из Могилева и Гомеля 18–19 ноября, 2–3 и 9–10 декабря 2025 года отменяются», – пояснили в БЖД.

Пассажиров, планировавших в эти даты поездки по заданным маршрутам, предупреждают:

поезд международных линий №83/84 Гомель – Санкт-Петербург – Гомель, отправляющийся из Гомеля 18–19 ноября, 2–3 и 9–10 декабря 2025 года вместе с беспересадочными вагонами Гомель – Москва – Гомель, пройдет через станции Жлобин, Осиповичи I, Могилев I по измененному маршруту (время отправления – 15:32)

обратно составы 18 ноября, а также 2 и 9 декабря пойдут до Могилева как всегда, оттуда – по измененному маршруту до Гомеля (прибытие на следующий день в 11:20)

поезд международных линий №55/56 Гомель – Москва проследует в сообщении Могилев – Москва – Могилев с беспересадочными вагонами Гомель – Москва – Гомель с отправлением из Могилева 18–19 ноября, 2–3 и 9–10 декабря в 21:53 и прибытием в Москву на следующий день в 6:27

обратно поезд отправится 18 ноября, 2 и 9 декабря в 19:56 и прибудет в Могилев 19 ноября, 3 и 10 декабря в 5:01

поезд №606/605 Брест – Полоцк – Брест с беспересадочными вагонами Гомель – Полоцк 18 ноября, 2 и 9 декабря поедет через станции Жлобин, Осиповичи I, Могилев I. Отправление из Бреста в 15:25, из Полоцка – в 14:36

поезд №603 Гомель – Брест с беспересадочными вагонами Гомель – Полоцк в эти даты отправится из Гомеля раньше – в 19:39.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Более детальные сведения можно узнавать на официальном сайте БЖД, через приложение «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com