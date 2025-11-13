CBS: Трампу представили планы возможных операций в Венесуэле с ударами по суше 1 13.11.2025, 21:09

Высокопоставленные военные чиновники 13 ноября представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, сообщили источники CBS News, знакомые с ходом встреч в Белом доме.

По их словам, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники рассказали Трампу о военных планах на ближайшие дни. Однако, как заявили два собеседника телеканала, окончательное решение еще не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев CBS, а представители Белого дома не ответили на запрос к моменту публикации.

Как рассказали источники телеканала, разведывательное сообщество США участвовало в предоставлении информации для возможных операций. Однако глава нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, отмечает CBS. Госсекретарь Марко Рубио находился на саммите глав МИД стран G7.

Накануне крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн, присоединившись к восьми другим кораблям Военно-морских сил США в этом регионе. На борту авианосца находится более четырех тысяч военнослужащих, а также эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов, насчитывающие десятки единиц тактической авиации.

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Власти Штатов утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Как сообщало издание Miami Herald, администрация Белого дома одобрила удары по военным объектам в Венесуэле.

