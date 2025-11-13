закрыть
13 ноября 2025, четверг, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CBS: Трампу представили планы возможных операций в Венесуэле с ударами по суше

1
  • 13.11.2025, 21:09
  • 1,214
CBS: Трампу представили планы возможных операций в Венесуэле с ударами по суше

Дни «друга Лукашенко» сочтены?

Высокопоставленные военные чиновники 13 ноября представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, сообщили источники CBS News, знакомые с ходом встреч в Белом доме.

По их словам, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники рассказали Трампу о военных планах на ближайшие дни. Однако, как заявили два собеседника телеканала, окончательное решение еще не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев CBS, а представители Белого дома не ответили на запрос к моменту публикации.

Как рассказали источники телеканала, разведывательное сообщество США участвовало в предоставлении информации для возможных операций. Однако глава нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, отмечает CBS. Госсекретарь Марко Рубио находился на саммите глав МИД стран G7.

Накануне крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн, присоединившись к восьми другим кораблям Военно-морских сил США в этом регионе. На борту авианосца находится более четырех тысяч военнослужащих, а также эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов, насчитывающие десятки единиц тактической авиации.

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Власти Штатов утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Как сообщало издание Miami Herald, администрация Белого дома одобрила удары по военным объектам в Венесуэле.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин