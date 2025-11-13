закрыть
13 ноября 2025, четверг, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Рукомойник, лесной душ?»

1
  • 13.11.2025, 21:19
  • 1,490
«Рукомойник, лесной душ?»

Минчанка нашла странное сооружение из палок и бутылки в лесу.

Жительница Минска во время прогулки в лесу нашла необычную конструкцию из палок и пластиковой бутылки. Она сфотографировала находку и попросила подписчиков в соцсетях разгадать ее назначение, рассказывает портал «Присталица».

Пользователи предложили десятки версий: от рукомойника и лесного душа до аппарата для самогоноварения. Некоторые шутили, что это кормушка для лесных духов.

Специалисты Боровлянского спецлесхоза объяснили, что странное сооружение – это феромонная ловушка для насекомых-вредителей. Внутрь конструкции помещают диспенсер с синтетическим феромоном, который приманивает самцов короедов или шелкопрядов.

Насекомые залетают внутрь через воронку из обрезанной бутылки, но не могут найти выход назад и погибают. Таким образом лесники отслеживают численность вредителей и нарушают их цикл размножения.

Оказалось, что необычное сооружение – это не арт-объект (так предположили некоторые), а важный инструмент для защиты леса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин