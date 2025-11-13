«Рукомойник, лесной душ?» 1 13.11.2025, 21:19

Минчанка нашла странное сооружение из палок и бутылки в лесу.

Жительница Минска во время прогулки в лесу нашла необычную конструкцию из палок и пластиковой бутылки. Она сфотографировала находку и попросила подписчиков в соцсетях разгадать ее назначение, рассказывает портал «Присталица».

Пользователи предложили десятки версий: от рукомойника и лесного душа до аппарата для самогоноварения. Некоторые шутили, что это кормушка для лесных духов.

Специалисты Боровлянского спецлесхоза объяснили, что странное сооружение – это феромонная ловушка для насекомых-вредителей. Внутрь конструкции помещают диспенсер с синтетическим феромоном, который приманивает самцов короедов или шелкопрядов.

Насекомые залетают внутрь через воронку из обрезанной бутылки, но не могут найти выход назад и погибают. Таким образом лесники отслеживают численность вредителей и нарушают их цикл размножения.

Оказалось, что необычное сооружение – это не арт-объект (так предположили некоторые), а важный инструмент для защиты леса.

