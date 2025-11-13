Сырский: Самые ожесточенные бои ведутся возле семи городов Украины
- 13.11.2025, 21:41
Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.
На сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Telegram главкома ВСУ Александра Сырского.
В частности, он сообщил о разговоре с начальником французского Генштаба Фабьеном Мандоном. Которому рассказал о ситуации в районах боевых действий.
«Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя», - отметил Сырский.
Главком также поднял вопросы ключевых потребностей Вооруженных сил Украины. В том числе подготовку пилотов на самолеты Mirage, усиление противовоздушной обороны и другие моменты оборонного сотрудничества.
Отдельно главком приветствовал лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который консолидирует усилия партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности.