закрыть
13 ноября 2025, четверг, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: Самые ожесточенные бои ведутся возле семи городов Украины

  • 13.11.2025, 21:41
Сырский: Самые ожесточенные бои ведутся возле семи городов Украины

Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

На сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Telegram главкома ВСУ Александра Сырского.

В частности, он сообщил о разговоре с начальником французского Генштаба Фабьеном Мандоном. Которому рассказал о ситуации в районах боевых действий.

«Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя», - отметил Сырский.

Главком также поднял вопросы ключевых потребностей Вооруженных сил Украины. В том числе подготовку пилотов на самолеты Mirage, усиление противовоздушной обороны и другие моменты оборонного сотрудничества.

Отдельно главком приветствовал лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который консолидирует усилия партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин