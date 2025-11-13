Сырский: Самые ожесточенные бои ведутся возле семи городов Украины 13.11.2025, 21:41

Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

На сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Telegram главкома ВСУ Александра Сырского.

В частности, он сообщил о разговоре с начальником французского Генштаба Фабьеном Мандоном. Которому рассказал о ситуации в районах боевых действий.

«Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя», - отметил Сырский.

Главком также поднял вопросы ключевых потребностей Вооруженных сил Украины. В том числе подготовку пилотов на самолеты Mirage, усиление противовоздушной обороны и другие моменты оборонного сотрудничества.

Отдельно главком приветствовал лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который консолидирует усилия партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com