Маркетплейсы и такси могут признать доминантами рынка в Беларуси
- 13.11.2025, 22:14
Подробности.
Крупные торговые интернет-площадки, а также такси рискуют попасть в Реестр доминантов, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
В ведомстве отчитались, что в перечень компаний, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, было включено 60 субъектов. Если сравнивать состояние реестра в начале года и сейчас, то из него исключили 83 юрлица.
Всего в списке 860 хозяйствующих субъектов, из которых 196 признаны доминантами рынка на республиканском уровне.
«В ближайшее время МАРТ будут проанализированы рынки владельцев интернет-площадок, организации перевозок пассажиров такси, социально значимых товаров и другие», — пообещали в МАРТ, проиллюстрировав пресс-релиз коллажем с логотипами маркетплейсов Wildberries и OZON.
Напомним, в Реестр доминантов включают организации, доля которых на рынке определенного товара превысила установленную величину. К юрлицам, включенным в перечень, применяются ограничения, которые перечислены в статье 18 Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Среди них, например, есть запрет на установление и поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены.