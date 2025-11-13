Череда циклонов надвигается на Беларусь
- 13.11.2025, 22:47
Возможны снег и даже метели.
Ноябрь решил удивить белорусов не только заморозками и снегом, которые спрогнозировали синоптики на ближайшие дни, но и куда более непривычным для осеннего месяца явлением. Авторы Telegram-канала Nadvorie рассказали 13 ноября, что через Беларусь на следующей неделе, с 17 ноября, пронесется череда циклонов – вместе с метелями.
14 ноября – приближение воздуха из северной Атлантики
К вечеру пятницы, 14 ноября, с севера к республике приблизится холодный фронт. На протяжении ночи он будет спускаться на юг, а к 5 утра придет в Минск. Воздух из северной Атлантики принесет с собой дожди, наиболее интенсивные – в центральной части Беларуси. А на востоке под утро 15 ноября может пойти дождь со снегом.
15 и 16 ноября – похолодание до -10°С
После прихода холодного фронта температура понизится. В субботу максимум будет +3..+5°С, а к ночи на воскресенье, 16 ноября, столбик термометра покажет ниже нуля. Утром в воскресенье, по информации Telegram-канала Nadvorie, температура достигнет -2..-4°С. Канадская погодная модель и вовсе обещает до -6..-8°С, а по северу Витебщины – до -10°С.
С 17 по 22 ноября – череда циклонов
«Если вы таки думаете, что холод на этом остановится, то нет», – подчеркнули синоптики. После относительно теплого воскресенья к вечеру понедельника опять похолодает. Однако это не самое важное.
На неделе с 17 ноября через Беларусь пронесутся сразу несколько циклонов со Средиземного моря. Первый пройдет через республику в понедельник и вторник, 17 и 18 ноября, второй ждем в четверг, 20-го, третий подоспеет к субботе, 22 ноября.
Есть еще четвертый, но в этом случае, как отметили специалисты канала Nadvorie, нет уверенности: «Он, скорее всего, останется над Средиземным морем».
Что принесут циклоны – прогноз по осадкам
Как спрогнозировал Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), все эти циклоны пройдут через Беларусь центральной частью. По словам синоптиков, снег будет сменяться дождем, а потом снова – снег и даже метели.
Передняя часть циклонов охватит страны Балтии, поэтому там выпадет вся масса снега. «Вот вам и ослабление полярного вихря», – резюмировали авторы Telegram-канала Nadvorie, имея в виду спрогнозированное существенное нарушение циркуляции полярного вихря предстоящей зимой.