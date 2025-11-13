Канцлер Германии: Украинские мужчины должны оставаться дома и воевать 13.11.2025, 23:54

Фридрих Мерц призвал Зеленского не выпускать молодежь из Украины.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского ограничить поток молодых украинских мужчин в Германию и обеспечить, чтобы они оставались дома для защиты своей страны, пишет Politico.

«Во время длительного телефонного разговора сегодня я попросил украинского президента сделать все, чтобы молодые мужчины, в частности, не приезжали в Германию в большом количестве — все большем количестве — а служили своей стране. Они нужны там», — сказал Мерц.

Его слова прозвучали на фоне растущего беспокойства в Германии — особенно среди консервативных политиков из его собственной партии — что поддержка Украины среди немецкого общества может ослабнуть, если молодых украинцев будут видеть избегающими военной службы, приезжая в Европу.

После ослабления Киевом правил выезда летом количество молодых украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в Германию, выросло с 19 в неделю в середине августа до 1400-1800 в неделю в октябре, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Премьер Баварии Маркус Зедер, союзник Мерца, предложил ввести ограничения на действие так называемой Директивы ЕС о временной защите, если Киев добровольно не сократит количество новых прибывших. Согласно этой директиве, украинцы сейчас автоматически получают статус временной защиты в Евросоюзе.

Германия остается одним из самых преданных союзников Украины в рамках ЕС. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страна приняла более 1,2 миллиона украинских беженцев и является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютных показателях.

В правящей коалиции Мерца опасаются, что рост количества молодых украинских мужчин в стране может стать политическим оружием для крайне правых из партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которые резко критикуют поддержку Киева.

AfD, которая сейчас возглавляет социологические опросы, уже давно требует прекратить социальные выплаты украинцам. По данным Федерального агентства занятости, около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста сейчас получают в Германии пособие по безработице.

Коалиция Мерца, находящаяся под все большим давлением из-за бюджетных ограничений и стремящаяся сократить социальные расходы, работает над законопроектом, который ограничит право украинцев на такие выплаты и будет стимулировать трудоустройство.

«В Германии размер социальной помощи для этих беженцев будет таким, чтобы стимул к работе был больше, чем стимул оставаться на содержании государства», — отметил Мерц в четверг.

