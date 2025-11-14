закрыть
«Белавиа» ищет пилотов для Boeing и бортпроводников

  • 14.11.2025, 1:12
Какие зарплаты предлагают.

Авиакомпания «Белавиа» ищет для двух Boeing-737, 20 бортпроводников и сотрудников для работы на земле. Объявления о вакансиях размещены на сайте службы занятости, обратил внимание Myfin.by.

Компания ищет 20 бортпроводников на зарплату 1800−3500 рублей. Образование у соискателя может быть среднее специальное. Знание английского языка обязательно и на уровне не ниже Pre-Intermediate, знание китайского языка приветствуется, как и знание других иностранных языков. Для военнообязанных лиц также желательно наличие документа воинского учета. Кроме того, у будущего бортпроводника не должно быть вредных привычек, татуировок на открытых частях тела.

«На должность бортпроводника не принимаются граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления», — говорится в вакансии.

Также компания ищет двух командиров воздушного судна для Boeing-737. Зарплату предлагают 8000−18 000 рублей. У соискателя должно быть высшее образование, хороший уровень английского.

Нужен и один переводчик с пятилетним опытом работы и уровнем английского и китайского С2. Зарплата будет 1807−2780 рублей.

Ищут и сотрудников для работы на земле. Например, маляра на зарплату 2500−3000 рублей и одного дворника на зарплату 1494−2054 рублей.

Напомним, 11 сентября этого года стало известно, что США снимают санкции с авиакомпании «Белавиа». В американском Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США пояснили, что 12 сентября этого года разрешили определенным самолетам беларусского национального авиаперевозчика выполнять международные рейсы и проходить техобслуживание. Тогда ограничения сняли с восьми Boeing — их вывели из-под жестких санкций, включая запрет на ремонт, модернизацию и поставку запчастей. Но на них нельзя летать в некоторые страны, в том числе в Россию.

4 ноября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционного списка беларусскую государственную авиакомпанию «Белавиа» и один из самолетов, которым регулярно пользуются Александр Лукашенко и члены его семьи.

Национальный авиаперевозчик по-прежнему находится под санкциями ЕС.

