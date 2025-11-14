закрыть
14 ноября 2025, пятница, 0:18
Саакашвили: Власти боятся, чтобы я не объединился с другими заключенными и не устроил революцию

  • Михаил Саакашвили
  • 14.11.2025, 2:00
Саакашвили: Власти боятся, чтобы я не объединился с другими заключенными и не устроил революцию

Экс-президент Грузии рассказал об обстановке в тюрьме.

В этот раз тюрьма была полностью заполнена. Меня сопровождало гораздо больше конвоиров, чем раньше, – видимо, боятся, чтобы я не объединился с другими заключенными из камер и не устроил революцию.

И еще один очень показательный момент: в моей камере в телевизоре – только российские каналы, если не считать одного азербайджанского. А в коридоре – огромные пробки из-за движения заключенных.

Было очень много отзывов от моих сторонников. Всем большое спасибо.

Михаил Саакашвили, Facebook

