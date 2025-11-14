В Витебске хотят продать через аукцион часть железнодорожного вокзала
Здание построено в 1960 году.
На площадке GosTorg появился лот под названием «Административное здание» по адресу ул. Космонавтов, 10Г. Это трехэтажный дом, построенный в 1960 году, заметило Blizko.by.
На первый взгляд это обычное здание, но если присмотреться к фотографиям, то становится очевидным, что это часть железнодорожного вокзала Витебска. Продавцом выступает Витебское отделение Белорусской железной дороги.
Сейчас здание имеет современный вентилируемый фасад, и на нем можно увидеть вывески «Кассы региональных линий» и «Парикмахерская». Общая площадь составляет около 2,7 тысячи квадратных метров.
Пока речь идет не о самом аукционе, а только об изучении спроса — это значит, что продавцы пока оценивают, есть ли интерес к объекту. Желающие осмотреть здание могут связаться по телефону, указанному в объявлении.