В Таллинне отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки солистом России 14.11.2025, 6:07

Фред Дерст

Фред Дерст даже хотел получить российский паспорт.

Концерт американской группы Limp Bizkit, запланированного в Таллине на 31 мая 2026 года, был отменен, сообщил организатор Baltic Live Agency в соцсетях. МИД Эстонии ранее назвал выступление группы в стране неприемлемым из-за поддержки фронтменом Фредом Дерстом России.

Министерство напомнило, что Дерст положительно отзывался о России и диктаторе Владимире Путине после оккупации Крыма в 2014 году.

В 2015 году Фред Дерст направил в «администрацию» Крыма сообщение, где выразил готовность проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство.

Limp Bizkit, один из ключевых коллективов на заре ню-метала и рэп-рока, был основан в 1994 году во Флориде. В постоянный состав входят Фред Дерст, Уэс Борланд, Джон Отто и DJ Lethal. В 2025 году группа отправится в турне Gringo Papi по Южной Америке и выступит в Мексике в ноябре.

