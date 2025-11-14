ВВС Северной Европы будут иметь более 200 истребителей 14.11.2025, 5:02

К 2030 году.

На вооружении военно-воздушных сил Северной Европы к 2030 году будет более 200 истребителей нового поколения. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он рассказал, что сотрудничество стран Северной Европы (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия) в планировании и проведении воздушных операций будет углубляться.

Будет также продолжено сотрудничество в области военной мобильности и оборонных материалов, добавил министр.

3 октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал государства Североатлантического альянса начать наращивать расходы на оборону.

По его словам, европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружение, чтобы заполнять бреши, которые возникли из-за смещения Соединенными Штатами баланса в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности.

