Россия массированно ударила по Киеву «Шахедами» и «Кинжалами»: ранены десятки людей

Атакованы почти все районы столицы Украины.

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября вновь массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых, передает OBOZ.UA.

Также известно о погибшем. Об этом сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, по состоянию на 6 утра известно, что в результате российской атаки в столице один человек погиб, по меньшей мере 24 травмированы. Среди пострадавших – беременная женщина и 10-летний мальчик. Еще более 40 горожан спасли сотрудники подразделений ГСЧС.

«В результате очередной атаки РФ зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах столицы. В общем, повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах. Повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства», – отметили в полиции Киева около 7 часов утра.

В частности, в Подольском районе попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек.

В Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв м. Спасены 17 человек. По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв м.

В Дарницком районе города возгорание площадью 5 кв м на территории школы.

В Деснянском районе – возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 – эвакуированы. По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Погибла пожилая женщина. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе – возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

В Голосеевском районе – падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

В Шевченковском — ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе — попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

О ходе и последствиях вражеского террора также сообщали столичные власти. В частности, о начале массированной атаки врага на столицу киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в 0:50.

«Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе», – отметил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто.

В Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории.

В Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание.

В Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании.

В Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание.

В Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах.

В Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома.

В Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.

«На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В городе возможны перебои электро- и водоснабжения. Атака на столицу продолжается», – сообщил мэр столицы Кличко в 2:20.

В свою очередь Тимур Ткаченко добавил, что «количество пострадавших в Днепровском районе Киева возросло до пяти».

Мониторы Воздушных Сил, по состоянию на 2:35, сообщают, что в Киев летят еще около 30 ударных дронов, а прямо сейчас над Киевом и пригородом ихоколо 8, поэтому «все еще будет громко».

Хотя ракет сейчас в воздухе не фиксируют, мониторы напоминают, что обычно в такие комбинированные обстрелы захватчики еще под утро запускают крылатые «Искандеры».

В 2:40 Ткаченко отметил, что «по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до шести». Одновременно с ним Кличко сообщил о «девяти пострадавших в столице – четырех из них медики госпитализировали, в частности, одного мужчину в крайне тяжелом состоянии».

В 2:45 Виталий Кличко сообщил о перебоях с отоплением в жилых домах.

«В частности, в Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий», – сказал он.

3:30 - Кличко сообщает о «возгорании в жилом доме в Святошинском районе», также новое попадание обломков в жилой дом в Деснянском районе.

В свою очередь Ткаченко добавляет, что также в Оболонском районе горит 7 и 9 этаж жилого дома, а в Шевченковском районе горит административное здание.

