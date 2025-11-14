Для водителей в Беларуси готовят несколько налоговых изменений
- 14.11.2025, 9:32
Повышение сборов и не только.
В Беларуси в 2026 году намерены ввести несколько налоговых изменений, которые касаются транспортного налога. «Зеркало» составило подборку таких возможных новшеств.
Повышение сборов
Чиновники намерены повысить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц.
Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости и прописана за одну единицу транспортного средства.
К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 70 рублей в год, а намерены повысить до 75 рублей. Рост — на 7,1%. А за машины от 1,5 до 1,75 тонны — с 92 до 99 рублей. Это на 7,6% больше, чем теперь.
Продление льготы
С электромобилей хотят не взимать транспортный сбор и за 2026 год. Налоговики ранее поясняли, что под этот сбор не подпадают транспортные средства категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем.
Напомним, этот налог ввели с 2021 года. С электрокаров тогда решили не взимать его до 31 декабря 2025 года. Это касается как физлиц, так и юрлиц.
Изменение для байков
Повышенный в пять раз транспортный налог хотят ввести для физлиц — владельцев мотоциклов категорий L3, L4, L5 с рабочим объемом двигателя от 800 см³ включительно и более. Речь о моделях, с года выпуска которых не прошло пяти лет.
Стандартную ставку этого сбора намерены поднять с 46 до 49 рублей. То есть повышенный налог в таком случае может стать на уровне 245 рублей.