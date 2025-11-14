«Бесконечный позор на весь мир»: Соловьев вышел из себя после скандала в России 6 14.11.2025, 9:48

5,856

Владимир Соловьев

Падение нового российского робота «Айдол» расстроило пропагандиста.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев очень болезненно отреагировал на видео с неудачной презентацией российского человекоподобного робота Aidol. Он разразился истерикой в эфире своего ресурса «Соловьев LIVE», пишет «Диалог.UA».

Кадры презентации нового российского человекоподобного робота Aidol моментально разошлись по Сети и превратились в вирусный мем. На видео железный «прорыв» России делает несколько неуверенных шагов, теряет равновесие и с грохотом падает на сцене. Вместо демонстрации технологического успеха страна показала очередное унизительное зрелище, которое вызвало волну насмешек.

Соловьев в своей программе сравнил «Айдола» с танцующим роботом Илона Маска и китайской разработкой, двигающейся настолько реалистично, потому разработчикам пришлось снять часть обшивки, чтобы доказать зрителям, что это не человек. Российский робот на их фоне выглядит примитивной поделкой, застрявшей где-то в 2010-х. Соловьев не сдерживал эмоций.

«Нахожусь в состоянии легкого бешенства. Вчера зачем-то в нашей стране состоялась презентация человекоподобного робота… Под музыку «Роки» выводят на сцену русского «Айдола», с ним идут двое парней, и он падает. Это снимался фильм о том, как своровать государевы или частные деньги? Это все было о чем? Этот бесконечный позор был о чем?!» — возмутился пропагандист.

Соловьев также описал гипотетическую ситуацию, в которой на поле боя столкнулись российский «Айдол» с китайским и американским роботами. «Во-первых, «Айдола» будут сопровождать два человека, которые должны голову «Айдола» держать, потому что он падает!» — отметил кремлевский ведущий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com