«Бесконечный позор на весь мир»: Соловьев вышел из себя после скандала в России

«Бесконечный позор на весь мир»: Соловьев вышел из себя после скандала в России6
- 14.11.2025, 9:48
Падение нового российского робота «Айдол» расстроило пропагандиста.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев очень болезненно отреагировал на видео с неудачной презентацией российского человекоподобного робота Aidol. Он разразился истерикой в эфире своего ресурса «Соловьев LIVE», пишет «Диалог.UA».
Кадры презентации нового российского человекоподобного робота Aidol моментально разошлись по Сети и превратились в вирусный мем. На видео железный «прорыв» России делает несколько неуверенных шагов, теряет равновесие и с грохотом падает на сцене. Вместо демонстрации технологического успеха страна показала очередное унизительное зрелище, которое вызвало волну насмешек.
Соловьев в своей программе сравнил «Айдола» с танцующим роботом Илона Маска и китайской разработкой, двигающейся настолько реалистично, потому разработчикам пришлось снять часть обшивки, чтобы доказать зрителям, что это не человек. Российский робот на их фоне выглядит примитивной поделкой, застрявшей где-то в 2010-х. Соловьев не сдерживал эмоций.
«Нахожусь в состоянии легкого бешенства. Вчера зачем-то в нашей стране состоялась презентация человекоподобного робота… Под музыку «Роки» выводят на сцену русского «Айдола», с ним идут двое парней, и он падает. Это снимался фильм о том, как своровать государевы или частные деньги? Это все было о чем? Этот бесконечный позор был о чем?!» — возмутился пропагандист.
Соловьев также описал гипотетическую ситуацию, в которой на поле боя столкнулись российский «Айдол» с китайским и американским роботами. «Во-первых, «Айдола» будут сопровождать два человека, которые должны голову «Айдола» держать, потому что он падает!» — отметил кремлевский ведущий.