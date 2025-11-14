Аркадий Мошес: Морковки для Лукашенко со стороны европейцев больше нет 14.11.2025, 9:58

Аркадий Мошес

В этих условиях у США поле для маневра небольшое.

Политолог Аркадий Мошес в комментарии «Филину» рассказал о назначении Дональдом Трампом на должность спецпосланника США по Беларуси Джона Коула.

— Это один из тех поступков Трампа, который на самом деле никто объяснить не сможет, — рассуждает в интервью Филину директор исследовательской программы по России, Восточному Соседству ЕС и по Евразии Финского института международных отношений Аркадий Мошес. — Возможно, одним из факторов могло стать то, что остальные трэки сейчас замедлились.

С Россией переговоров нет и в ближайшее время, наверное, не будет. Соотвественно, никакой выйгрышной пиар-кампании по поводу прекращения конфликта в Украине тоже нет и не будет.

На Ближнем Востоке вроде как отпраздновали, но, мы понимаем, проблема далека от решения.

Я не буду ставить назначение спецпосланника по Беларуси в один ряд с этими событиями, но это такой маленький повод, о котором какое-то время поговорят. То есть это попытка отвлечь внимание от одного и привлечь к другому.

Во-вторых, американцам может быть действительно интересно посмотреть, как далеко могут зайти эти разговоры о политзаключенных, что из этого получится. Думаю, что люди, которые продвигают этот трек, возможно, не очень хорошо себе представляют ситуацию внутри Беларуси, в белорусских эшелонах власти.

Не исключено, что влияние на их мнение оказала часть оппозиции, и у них возникло впечатление, будто бы режим готов пойти на какие-то уступки, его надо только подтолкнуть. Посмотрим.

В целом, не берусь утверждать, почему именно произошло это назначение, но, на мой взгляд, больших стратегических результатов оно не принесет.

— Версия о том, что у Трампа есть некая цель вытянуть как можно больше стран из-под влияния России, и Беларусь здесь идет в одном ряду вместе со странами Центральной Азии, может иметь основания?

— У Трампа может быть какая угодно цель. Но и я хочу быть молодым и здоровым и даже могу на стене это написать. И что?

Если заглянуть в учебники по стратегии, то вы должны быть в состоянии формулировать не только цели, но и средства их достижения.

Без протокола последовательности шагов то, что вы пишите у себя на стене, не будет считаться стратегией. Оно будет считаться благими пожеланиями. Раньше этим страдали европейцы, теперь настал черед американцев.

Как Лукашенко можно вытащить из путинского кармана, за счет каких ресурсов и методов? Я и сам очень хотел бы кого-нибудь послушать.

Через экономику не получится. Через систему безопасности и внешней политики практически невозможно. Мы все больше не только слышим о том, какие еще типы оружия будут размещаться на беларуской территории, но и видели, что два года ничего не летало, а потом вдруг раз — и какие-то летательные аппараты прилетели в Польшу, понятно, откуда.

При этом я допускаю, что речь может пойти об освобождении очередной группы политзаключенных. Москва позволит, потому что это не меняет стратегическую картину. Ее может поменять только освобождение всех политзаключенных, и не депортация этих людей, а реабилитация и возврат в белорусский политический процесс.

Вообще отрыв Лукашенко от Путина, даже в теории, возможен только, если что-то изменится существенно, и Россия не сможет этому помешать.

Также хочу обратить внимание на самого господина Коула. Это человек из команды Кита Кэллога (специальный посланник США по вопросам Украины и России — ред.). Если бы он был из команды такого, как Стив Уиткофф (специальный посланник США на Ближнем Востоке — ред.), можно было бы подумать о каких-то бизнес-проектах.

Келлог же намерен, насколько это возможно, все-таки защищать и продвигать украинские позиции. Поэтому, думаю, первым критерием эффективности Коула будет все-таки освобождение политзаключенных. Его задача в этом.

В остальном остаюсь при своем мнении: все, кто рассуждают на тему о том, что Лукашенко можно хотя бы оттянуть от Путина, должны четко прописать, в какие сроки и каким образом. Ничего конкретного в этом направлении не вижу. Есть только желание и диалог, который будто бы начнется или продолжится, и все само по себе станет хорошо.

Думаю, если бы существовала даже незначительная вероятность отрыва Лукашенко от Путина, тот бы уже отреагировал таким образом, что Лукашенко вообще бы забыл номер телефона в Вашингтоне.

Именно потому, что россияне не реагируют, можно мечтать, выдвигая разные пожелания. Так же спокойно они вели себя и в течение 2015-2020 годов, будучи уверенными, что Лукашенко никуда не денется.

— А вот эта лесть «уважаемый господин президент» не может считаться шагом в стратегии для тщеславного Лукашенко?

— Да, он очень тщеславный. Но вы его только словами «уважаемый господин президент» не купите. Его россияне не смогли купить такими словами.

Он готов на все, когда ему светит, условно, бесплатный газ или нефть. И здесь тоже у него «любовь с интересом». Просто любви без интереса не получится.

Да, Лукашенко не молодеет, да, у него сейчас не самая боевая и талантливая команда. Нынешний министр иностранных дел — это совсем не уровень Макея. Это министр обмена заявлениями с Литвой и Польшей.

С другой стороны, Европа настроена четко и принципиально. Все-таки кое-какие уроки из 2015-2020 годов она вынесла. Но это говорит о том, что никакой Коул им не указ.

Европейская позиция такая: хотите говорить про «Белавиа» — вспоминайте про принудительно посаженный самолет, хотите говорить про границу — решайте проблему с мигрантами, хотите говорить про политзаключенных — вы знаете, что нужно делать.

То есть рамки определены, и морковки там больше нет. Кнут есть, его иногда применяют, санкции усиливают, как и в отношении России.

В этих условиях у американцев поле для маневра очень небольшое, даже несмотря на лесть.

