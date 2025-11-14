Подайте старому, больному: Лукашенко опять попрошайничает 2 Андрей Бронишевский, Plan B

14.11.2025, 10:24

Хронические должники не лучше хронических алкоголиков.

Прекрасный план раздать долги и больше не побираться продержался меньше недели. Министр финансов Юрий Селиверстов сказал, что в следующем году Беларусь опять попросит в долг у России. Потому что белорусские власти, похоже, слегка переоценили собственные силы. В следующем году надо отдать столько долгов, что на них никаких резервов Нацбанка не хватит.

«Для погашения потребуется привлекать дополнительные ресурсы, которые мы планируем привлечь со стороны финансовой помощи Российской Федерации», — сказал Селиверстов в среду на заседании парламентской комиссии.

А ведь еще на прошлой неделе зампред Нацбанка Андрей Картун обещал, что в следующем году они будут жить с опорой на собственные силы. Что не будут просить в долг, а будут отдавать долги за счет внутренних резервов «чтобы экономика дышала свободнее».

Если точнее, отдавать предполагалось за счет резервов Нацбанка. Судя по всему, потратить предполагалось как минимум 4,5 миллиарда долларов. По крайней мере, именно на эту сумму власти запланировали сокращение резервов в следующем году.

Но хронические должники не лучше хронических алкоголиков. Вроде, уже и обещал завязать, но как тут устоять перед искушением? Еще разочек и больше ни-ни. Мамой клянусь, это был последний раз!

Тем более, что учитывая белорусскую кредитную историю, завязать действительно не просто. Слишком долго белорусские власти не платили по своим долгам, и теперь этих долгов накопилось столько, что сразу и не расплатишься.

По словам Селиверстова, в следующем году Беларусь должна потратить на погашение долга 17,7 миллиардов рублей и еще 6 миллиардов на его обслуживание. То есть в общей сложности, если считать по текущему курсу, получается 8 миллиардов долларов. На такие долги никаких резервов действительно не хватит.

Ну то есть, теоретически резервов хватит. По данным Нацбанка, к 1 ноября их накопилось на 13,7 миллиарда долларов. Но не все эти резервы одинаково полезны.

Семь миллиардов резервов – это золото. А золото еще нужно продать. А с учетом белорусской санкционной истории продавать придется с некоторым дисконтом. Еще 1,4 миллиарда приходятся на специальные права заимствования от МВФ. Ими, с учетом санкций, сейчас вообще можно только любоваться.

А ликвидных валютных резервов у беларуского Нацбанка накопилось только на 5,3 миллиарда долларов. Так что если платить долги с опорой на собственные силы, то резервы могут скоропостижно закончиться.

Поэтому, другого выхода, кроме как опять пойти побираться к России у беларуского Минфина, видимо, нет. Да оно и привычнее, чем опираться на собственные силы. Правда, и Россия теперь уже не та, что прежде. Дефицит российского бюджета бьет рекорды, а в Фонде национального благосостояния денег осталось чисто кофе попить.

Правда, Россия большая, а потребности у беларуского союзника скромные. Поэтому, если ничего плохого не случится, то может Россия и найдет копеечку, чтобы подкинуть союзнику на пропитание. А иначе белорусскую финансовую стабильность в следующем году ждут неприятные сюрпризы.

