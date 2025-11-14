закрыть
«Киберпартизаны» изучают базу данных агентов КГБ

  • 14.11.2025, 10:39
В ближайшее время эти данные будут использованы.

Атака на Аэрофлот и вскрытие базы данных агентов КГБ — таковы последние успешные компании белорусских «Киберпартизан».

«Большинство деталей в рамках безопасности не доступно для широкого круга общества», — рассказала «Радыё Рацыя» представитель белорусских «Киберпартизан» Юлиана Шаметовец:

— Сделали заявление о том, что мы получили информацию о людях, которые взаимодействуют с белорусским КГБ. За последние несколько лет у нас есть эти списки из источника, который мы не можем называть, этот список публичным мы не будем делать, эти данные будут использованы в нашей внутренней работе, чтобы вычислять агентуру и тех, кто доносит по политическим темам в КГБ.

