Зеленский: Россия ударила гиперзвуковой ракетой «Циркон» 6 14.11.2025, 10:56

6,170

Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл последствия ночной атаки.

Ночью 14 ноября Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, главное направление атаки - Киев. Кроме того, утром россияне применили ракету «Циркон» в Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика», - отметил он.

По словам Зеленского, это специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

«Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков «Искандера» повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки - Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской области. По предварительным данным, утром россияне применили ракету «Циркон» в Сумской области», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

«Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения», - добавил президент Украины.

Также Зеленский обсудил ужасную атаку россиян с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки.Мы обсудили дальнейшую поддержку Украины по всем возможным направлениям и наши совместные с партнерами шаги по давлению на Россию. Только давлением – санкциями и силой – россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не требовалась. Будем делать все возможное для этого», – отметил глава государства.

