В Минске простаивают бессмысленные убыточные паркинги 6 14.11.2025, 10:59

4,510

Что с ними сделают?

Часть недостроенных многоуровневых паркингов в Минске, которые оказались невостребованными, решено перепрофилировать в многофункциональные объекты, сообщает «Первый информационный».

Так, в молодом микрорайоне Корзюки на юге Минска простаивают два никому не нужных строения, на возведение которых из бюджета было выделено около 7 млн рублей. Их могут превратить в помещения под магазины и бытовые услуги.

— Мы пришли к тому, что стоянки строятся там, где они необходимы, но, к сожалению, есть объекты, которые построены нерационально. Мы переведем их в многофункциональные комплексы, один паркинг — в магазин, другой — под мелкие объекты: хичистка, аптека и т.д., — рассказала заместитель гендиректора по экономике и развитию ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Олеся Каляга.

Между тем часть жителей столицы жалуются на нехватку парковочных мест в новых жилых районах, особенно в относительно недавно построенных комплексах «Минск-Мир» и «Маяк Минска». Комитет госконтроля отмечает, что при проектировании ряда объектов инвесторы и городские власти неверно оценили перспективы их использования. Из-за этого некоторые паркинги оказались убыточными.

— Нужно ко всему подходить с головой, думать не только о том, чтобы вложить инвестиции. Потом непонятно, как эксплуатировать непростые сооружения как парковки. Над этим нужно думать, работать и делать именно многоуровневые парковки с соответствующими объектами автосервиса, шиномонтажа, мойками, СТО, магазинами, возможно магазинами шаговой доступности, чтобы распределять затраты на содержание и иметь возможность установить приемлемые тарифы для жителей домов, которые будут пользоваться всем этим, — заявил замначальника Главного управления контроля строительства, ЖКХ и по Минску Комитета госконтроля Беларуси Владимир Бондарь.

Отдельная проблема — долгострои. На улицах Лобанка, Сухаревской, Янковского и Скрипникова недостроенные или почти готовые паркинги много лет стоят без применения. В некоторых случаях конструкции начали разрушаться или подвергаться мародерству. Часть таких объектов сейчас демонтируют или рассматривают варианты реконструкции под иные нужды.

— В Минске, как оказалось, много просчетов и упущений. И инвесторы допускали ошибки, и городские власти не должным образом просчитывали перспективы дальнейшей эксплуатации паркингов. Как мы видим, это приносит городу только дополнительные убытки. Но есть и положительные примеры — организация платных парковок вдоль дорог, надлежащее их оборудование и послед контроля, что дало толчок развитию этих парковок, — подчеркнул Владимир Бондарь.

