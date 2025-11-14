США стягивают войска к Венесуэле

США стягивают войска к Венесуэле3
- 14.11.2025, 11:06
Развернута авианосная ударная группа.
США начали масштабную операцию у Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Развернута авианосная ударная группа, что может свидетельствовать о возможной военной интервенции.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет в соцсети Х.
«Президент Трамп отдал приказ действовать – и Министерство обороны выполняет его.
Под командованием объединенной оперативной группы «Южное копье» и Южного командования (Southcom – ред.) эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это наш дом, и мы его защитим», – говорится в сообщении.
11 ноября в Белом доме состоялось совещание, в ходе которого председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные представили президенту Трампу военные варианты действий в регионе. Среди рассмотренных вариантов – возможные наземные удары по Венесуэле.
Масштабное наращивание сил США
В регион направлены военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты. Кульминацией стала отправка авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. На борту находятся до 5 тысяч военнослужащих, авиакрыло с истребителями F/A-18 Super Hornets и крылатые ракеты Tomahawk большой дальности.
Активизация операций против наркотрафика
По данным The Hill, в понедельник был нанесен двадцатый удар по судну, которое якобы занималось наркотрафиком, в результате чего погибли четыре человека. С сентября, когда началась кампания по расстрелу лодок в Карибском бассейне, американские военные убили по меньшей мере 80 человек, не предоставив доказательств их причастности к преступной деятельности.
Администрация США подтвердила, что наращивание военных сил является частью стратегии давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает «нелегитимным лидером».