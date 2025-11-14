Очереди на границе: что происходит перед открытием двух КПП 14.11.2025, 11:14

1,466

иллюстративное фото

Выезда ожидают почти три тысячи легковушек и десятки автобусов.

Государственный пограничный комитет сообщил о серьезных очередях на выезд в Европейский союз: перед выходными ожидают пропуска свыше 4 400 транспортных средств.

Самые большие очереди перед Тересполем (Брест), единственным польским переходом, доступным для легковых автомобилей. Здесь ожидают выезда 2 950 легковушек и 75 автобусов.

Также на польском направлении у пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) собрались 360 фур.

На латвийском направлении у Патерниеки (Григоровщина) в очереди — 120 грузовиков.

