закрыть
14 ноября 2025, пятница, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Payoneer закрывает долларовые счета в Беларуси

  • 14.11.2025, 11:53
Payoneer закрывает долларовые счета в Беларуси

Платежный сервис ввел ограничения для белорусов.

Международная система платежей Payoneer больше не будет проводить переводы на счета в долларах в Беларуси. Об этом сервис предупредил пользователей, сообщают клиенты в профильном чате «Payoneer Минск Беларусь», пишет «Зеркало».

Международная платежная платформа Payoneer уведомила белорусских пользователей о том, что долларовые банковские счета в Беларуси больше не поддерживаются. В рассылке сервиса уточняется, что такие меры приняты, «чтобы избежать неудачных транзакций». В результате долларовые счета белорусов больше недоступны — клиентам порекомендовали выбрать евро.

Работа в этой валюте продолжается в штатном режиме: на такие счета можно отправлять средства напрямую с любых доступных балансов, включая доллары или фунты стерлингов — с автоматической конвертацией валют. Пользователям рекомендовано обновить реквизиты поставщиков или подрядчиков, если ранее был указан долларовый банковский счет в Беларуси, заменив его на евровый.

В Беларуси использовать карту Payoneer для снятия денег могут только ремесленники и самозанятые. Юрлица и ИП должны выводить деньги с аккаунта Payoneer только на свой банковский счет.

Кроме этого, платформа не работает с некоторыми белорусскими банками, которые попали под санкции Запада. Ранее сервис запретил регистрацию новых аккаунтов из Беларуси, оставив такую возможность для граждан нашей страны, имеющих легальный статус в странах ЕС и других государствах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина