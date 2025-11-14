Payoneer закрывает долларовые счета в Беларуси
- 14.11.2025, 11:53
Платежный сервис ввел ограничения для белорусов.
Международная система платежей Payoneer больше не будет проводить переводы на счета в долларах в Беларуси. Об этом сервис предупредил пользователей, сообщают клиенты в профильном чате «Payoneer Минск Беларусь», пишет «Зеркало».
Международная платежная платформа Payoneer уведомила белорусских пользователей о том, что долларовые банковские счета в Беларуси больше не поддерживаются. В рассылке сервиса уточняется, что такие меры приняты, «чтобы избежать неудачных транзакций». В результате долларовые счета белорусов больше недоступны — клиентам порекомендовали выбрать евро.
Работа в этой валюте продолжается в штатном режиме: на такие счета можно отправлять средства напрямую с любых доступных балансов, включая доллары или фунты стерлингов — с автоматической конвертацией валют. Пользователям рекомендовано обновить реквизиты поставщиков или подрядчиков, если ранее был указан долларовый банковский счет в Беларуси, заменив его на евровый.
В Беларуси использовать карту Payoneer для снятия денег могут только ремесленники и самозанятые. Юрлица и ИП должны выводить деньги с аккаунта Payoneer только на свой банковский счет.
Кроме этого, платформа не работает с некоторыми белорусскими банками, которые попали под санкции Запада. Ранее сервис запретил регистрацию новых аккаунтов из Беларуси, оставив такую возможность для граждан нашей страны, имеющих легальный статус в странах ЕС и других государствах.