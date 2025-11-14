Payoneer закрывает долларовые счета в Беларуси 14.11.2025, 11:53

Платежный сервис ввел ограничения для белорусов.

Международная система платежей Payoneer больше не будет проводить переводы на счета в долларах в Беларуси. Об этом сервис предупредил пользователей, сообщают клиенты в профильном чате «Payoneer Минск Беларусь», пишет «Зеркало».

Международная платежная платформа Payoneer уведомила белорусских пользователей о том, что долларовые банковские счета в Беларуси больше не поддерживаются. В рассылке сервиса уточняется, что такие меры приняты, «чтобы избежать неудачных транзакций». В результате долларовые счета белорусов больше недоступны — клиентам порекомендовали выбрать евро.

Работа в этой валюте продолжается в штатном режиме: на такие счета можно отправлять средства напрямую с любых доступных балансов, включая доллары или фунты стерлингов — с автоматической конвертацией валют. Пользователям рекомендовано обновить реквизиты поставщиков или подрядчиков, если ранее был указан долларовый банковский счет в Беларуси, заменив его на евровый.

В Беларуси использовать карту Payoneer для снятия денег могут только ремесленники и самозанятые. Юрлица и ИП должны выводить деньги с аккаунта Payoneer только на свой банковский счет.

Кроме этого, платформа не работает с некоторыми белорусскими банками, которые попали под санкции Запада. Ранее сервис запретил регистрацию новых аккаунтов из Беларуси, оставив такую возможность для граждан нашей страны, имеющих легальный статус в странах ЕС и других государствах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com