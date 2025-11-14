Белорусов будут принуждать к прохождению переписи населения 14.11.2025, 12:05

Власти угрожают ответственностью и усиливают сбор персональных данных.

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 14 ноября вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий изменить действующий закон о переписи населения. Участие в переписи предлагается сделать обязательным для граждан, а также разрешить собирать некоторые статистические данные через интернет.

Авторы законопроекта, выложенного на Правовом форуме Беларуси, обосновали его необходимость желанием оптимизировать процесс переписи населения и привести его в соответствие с практикой применения и требованиями международных стандартов и рекомендаций в области переписи населения.

Одно из основных изменений, предложенных Белстатом, касается обязанностей респондентов - участников переписи. В действующей редакции закона на них возложена обязанность лишь «не препятствовать проведению переписи населения» и «предоставлять достоверные персональные данные согласно форме переписного листа».

В новой редакции, вынесенной на общественное обсуждение, первая часть этого пункта закона звучит уже иначе: «Респонденты обязаны принимать участие в переписи населения и представлять достоверные первичные статистические данные по формам переписного листа».

Никакой особой ответственности за нарушение этой гражданской обязанности в документе не прописано. В новой редакции закона сохраняется тот же пункт, который есть и в действующей редакции: «Нарушение законодательства о переписи населения влечет ответственность, установленную законодательными актами».

Белстат также предложил снизить возраст респондентов, которые вправе самостоятельно представлять первичные статистические данные о себе - до 15 лет . Сейчас опрос при переписи проводится только с совершеннолетними респондентами.

В Белстате объяснили это желанием обеспечить полный охват респондентов новой переписью населения. В предыдущий раз, в 2019 году, у организаторов переписи возникали трудности со студентами, по факту несовершеннолетними респондентами, которые, тем не менее, проживают отдельно от родителей и не ведут с ними общее хозяйство.

Кроме того, в новой редакции закона упомянут альтернативный способ сбора первичных статистических данных в ходе переписи. Сейчас информацию разрешается собирать только путём опроса респондента при обходе мест проживания или пребывания респондентов, а также на переписных участках. В новой редакции предлагается ещё один вариант переписи - посредством специализированного программного обеспечения в глобальной компьютерной сети Интернет.

