Названа возможная причина смерти Максима Зеньковича 14.11.2025, 12:17

Назначены дополнительные экспертизы.

Предварительная причина гибели ранее пропавшего 14-летнего Максима Зеньковича — утопление. В Следственном комитете проводят проверку по факту гибели подростка.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и работников МЧС. Проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы воды и грунта, велосипед, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы. Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено», — пишет пресс-служба СК.

Назначены экспертные исследования, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

14-летний минчанин пропал 8 ноября. Зенькович находился в деревне Карбовское Березинского района — в тот день он на велосипеде уехал в неизвестном направлении. Спасатели нашли тело ребенка 13 ноября.

