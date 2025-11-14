Политолог: Токаев неспроста принял это решение 14.11.2025, 12:14

Григорий Месежников

Постсоветские страны бегут от России.

Министерство энергетики Казахстана на полгода ввело запрет на вывоз с территории страны основных нефтепродуктов. В том числе — в Россию. Почему постсоветские страны не спешат помогать РФ нефтепродуктами? Это делает один лишь Лукашенко.

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Интересно, что Казахстан именно сейчас принял такое решение. Мне кажется, что это связано с результатами или, может быть, с самой дискуссией на встрече между Дональдом Трампом и главами пяти государств Центральной Азии, на которой особенное внимание было привлечено к тому, что Казахстан стал частью так называемых Авраамических соглашений.

Речь идет о соглашении между арабскими странами и Израилем. Это, с одной стороны, вызвало удивление, потому что у Казахстана совершенно нормальные дипломатические отношения с Израилем. Насколько мне известно, развиваются отношения довольно живо, есть конкретные проекты. Но дело в том, что не просто соглашение между двумя партнерами с одной и другой стороны, это соглашение, по сути дела, и с Соединенными Штатами.

Казахстан вступил в отношения с Израилем уже на несколько более высоком уровне. Отмечу, что данные соглашения были подготовлены американской администрацией. К слову, я бы сказал, что это изобретение Дональда Трампа и людей, которые его окружают. Он пытается завязать сотрудничество Израиля с другими государствами, играя в этом усиленную роль.

Казахстан сейчас стал частью отношений между Израилем и Америкой. Думаю, что там, судя по всему, есть какие-то менее очевидные аспекты, которые сейчас Казахстану пришлось учитывать в своей политике в отношении России, тем более, что американская администрация ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

Что же касается Беларуси, то здесь ситуация ясна. Хотя нынешняя американская администрация посылает Лукашенко сигналы, что было бы неплохо, если бы он от России отдалился. Но думаю, что это вряд ли вообще возможно. Россия там абсолютно доминирует во всем.

Беларусь оккупирована нынешним российским режимом. Это особый вопрос, но в любом случае американцы хотят Лукашенко каким-то образом от России, если уж не оторвать полностью, то хотя бы отдалить.

Сейчас крайне важно следить за реакцией России на ситуацию с Казахстаном. За тем, каким образом Z-сообщество пропагандистов будет об этой стране говорить. Это может стать первым, предварительным сигналом, что Россия может в отношении Казахстана задумать. У нее действительно есть возможности, например, оживления пророссийского сепаратизма в северо-восточном Казахстане.

Реальность такова, что, судя по всему, для Казахстана фактор американского присутствия сейчас важен. И Дональд Трамп продемонстрировал, что способен проталкивать свои решения чуть ли не силой, введением санкций в отношении режимов, с которыми у него сложные отношения. Он вообще, конечно, тяжело предсказуем, но тем не менее есть у него настрой на силовое решение проблемы. Смотрите, что происходит вокруг Венесуэлы.

Токаев конечно, прагматичный оппортунист, и все факторы учитывает. Понятное дело, что географическую близость России и возможность влиять на ситуацию в Казахстане, он будет учитывать, но все-таки ему не стоит полностью сбрасывать со счетов то, что он сейчас стал частью какого-то весьма необычного партнерства с Израилем и Америкой, в котором США имеют свое особое слово. Это не просто двусторонние отношения, подчеркиваю, это особый формат. И это партнерство будет приносить какие-то выгоды каждому из его участников

— Россия теряет Южный Кавказ. Армения, разочаровавшаяся в союзнической поддержке Москвы, начала курс на снижение зависимости от России. Ереван стремится нормализовать отношения с Турцией. К чему все идет?

— Думаю, что это связано с тем, что нынешняя политика России стала очень агрессивной, жесткой. В связи с происходящим в Украине, находясь близко от России, быть полностью уверенным, что в один прекрасный день что-то такое не случится с твоей собственной страной, нельзя. Любое проявление несогласия, иное представление о развитии собственной страны, которое не понравится России, может вызвать с ее стороны и экономическое давление, и шантаж, и какие-то другие формы внешнего давления, и даже военные провокации, а то и просто открытое военное вторжение.

В такой ситуации не приходится надеяться на благоприятное отношение со стороны такого режима, который сам, по сути дела, стал уже почти изгоем. Россия, по сути дела, страна-изгой, и она стала частью всемирной коалиции изгоев вместе с Северной Кореей, Ираном, там и Китай тоже маячит на горизонте, который поддерживает эти страны.

Армения сейчас себя проявляет довольно автономно, самостоятельно. Пашинян уже несколько раз высказывался о необходимости усиления сотрудничества с европейскими странами. Это европейское направление более отчетливо проявляется после того, как Россия, по сути дела, сдала Армению.

Что касается Азербайджана, то там тоже свои региональные интересы. Азербайджан ориентируется на Турцию. Вспомните, что происходило в отношениях между РФ и Азербайджаном после того, как Россия сбила азербайджанский самолет. И потом какие были ответные меры в отношении российских азербайджанцев, простых граждан. Россия играет по другим правилам. Здесь отмечу, что у Азербайджана и так имидж на Западе не особенно благоприятный. В том числе и в силу внутриполитических проблем. А тут еще и отвечать за близкого союзника — Россию, а там за РФ еще и Иран, и Северная Корея, и Венесуэла и прочее-прочее. Ну зачем, как говорится, усложнять себе жизнь?

