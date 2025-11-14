Forbes: Армия США получит многомерный рой дронов с ИИ-пилотом 14.11.2025, 12:18

Оружие уже проверено в боях.

Пентагон заключил контракт с компанией XTEND Reality Inc на поставку «многомерного роя дронов», который включает в себя несколько типов дронов, управляемых пилотами с искусственным интеллектом, работающими под контролем одного оператора-человека. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Гэмблинг, эта технология учитывает опыт использования дронов в боевых операциях в Газе, а также уроки войны в Украине.

Пилоты с ИИ

Генеральный директор и соучредитель Xtend Авив Шапира говорит, что в Израиле у них было мало возможностей обучить солдат использованию новых дронов, особенно в войсках, состоящих в основном из резервистов. Эта проблема была решена с помощью дронов, которые, по сути, летают самостоятельно, с помощью так называемого пилота ИИ. Он управляет дроном автономно, планируя траекторию полета и обходя препятствия. При этом оператор не нуждается в навыках пилотирования. Любой человек может использовать эту систему в течение пятнадцати минут и поражать цели, без необходимости проходить многонедельное обучение. Идея заключается в том, что это превращает каждого оператора в аса FPV.

ИИ-пилот также решает проблему задержки связи между дроном и оператором, поэтому дроны могут летать через спутник и другие средства связи на большие расстояния.

Дистанционное управление

Так как солдаты не могли легко носить с собой все дроны, батареи, боеприпасы для дронов и другое необходимое оборудование, разработчики решили эту проблему с помощью дистанционного управления, пишет Гэмблинг:

«Вместо того, чтобы солдаты несли и запускали дроны с передовых позиций, как мы видим в Украине, дроны управляются дистанционно из «гнезд». Гнездо может быть мобильной единицей, перевозимой на бронетранспортере или беспилотном наземном транспортном средстве, роботом-катером, вертолетом или другим летательным аппаратом, включая дроны. Гнезда также могут быть статичными, заранее установленными единицами с автоматизированными системами для замены батарей и прикрепления боеприпасов к дронам».

С такой конфигурацией, по словам Шапиры, «расстояние не является проблемой», что является большим преимуществом для команд специальных сил, которые будут управлять новыми дронами.

Совместное действие на миссии

В типичной миссии оператор использует команду дронов для исследования здания, занятого террористами. Оператор наблюдает за зданием с расстояния с помощью камеры на дроне Honey Badger, большом многоцелевом дроне, который также может выступать в качестве носителя, в то время как другие дроны остаются в режиме ожидания или ждут приказа о запуске.

Программное обеспечение автоматически идентифицирует объекты, представляющие интерес, включая транспортные средства, людей, двери и окна в зданиях. Оператор определяет подходящую точку входа, например окно на верхнем этаже, и нажимает на нее. Ударный дрон Scorpio с взрывчаткой автоматически направляется к окну и создает проход.

Небольшой дрон Xtender, оптимизированный для полетов в помещениях, проникает через пролом, и оператор переключается на точку обзора Xtender, управляя им, пока он пролетает по зданию в поисках террористов. Такой полет является сложной задачей для пилота-человека, но искусственный интеллект, управляющий дроном, может легко маневрировать в помещениях, не сталкиваясь с препятствиями. Другие дроны, наблюдающие за выходами, предупреждают оператора о любой активности, позволяя ему сосредоточиться на основной задаче.

Если Xtender обнаруживает цель, оператор может вызвать дополнительные дроны для расследования или нанесения удара, в зависимости от ситуации:

«Использование нескольких различных типов дронов, способных выполнять ряд различных задач, делает группу «многомерной». В миссию также могут быть задействованы наземные роботы и другие типы летательных дронов».

Дроны, которые невозможно заглушить

Один из важных моментов в новой разработке - двойная связь, которая может работать как по радио, так и по оптоволоконному кабелю.

"При запуске оператор может решить, подключать ли оптоволокно или нет», — говорит Шапира.

Другим элементом оборудования является электронное устройство безопасности и вооружения (ESAD), которое обеспечивает высокий уровень безопасности перевозимых боеприпасов.

«В Украине многие операторы гибнут в результате несчастных случаев с самодельными боеприпасами. Aviva утверждает, что сертификация ESAD по высоковольтному оборудованию, которая заняла два года в США, делает их систему уникальной. Дроны могут нести различные сменные боеприпасы, в том числе противопехотные, противотанковые, взрывные заряды, светошумовые «отвлекающие устройства», несмертельные патроны и инертные учебные боевые части», - пишет Forbes.

