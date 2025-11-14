закрыть
14 ноября 2025, пятница, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российской Госдуме определили этническое происхождение Чебурашки

  • 14.11.2025, 12:34
  • 2,800
В российской Госдуме определили этническое происхождение Чебурашки

Дебаты показали на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой члены комитета по бюджету и налогам российской Госдумы определяют этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя Чебурашки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты пришли к выводу, что Чебурашка еврей, ведь в Советский Союз он прибыл в контейнере с апельсинами, а единственной страной-поставщиком этих цитрусовых в СССР был Израиль.

Такие аргументы в пользу израильского происхождения Чебурашки привел председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина