В российской Госдуме определили этническое происхождение Чебурашки 14.11.2025, 12:34

2,800

Дебаты показали на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой члены комитета по бюджету и налогам российской Госдумы определяют этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя Чебурашки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты пришли к выводу, что Чебурашка еврей, ведь в Советский Союз он прибыл в контейнере с апельсинами, а единственной страной-поставщиком этих цитрусовых в СССР был Израиль.

Такие аргументы в пользу израильского происхождения Чебурашки привел председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

