В российской Госдуме определили этническое происхождение Чебурашки
- 14.11.2025, 12:34
Дебаты показали на видео.
В сети опубликована видеозапись, на которой члены комитета по бюджету и налогам российской Госдумы определяют этническое происхождение популярного в СССР мультипликационного героя Чебурашки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты пришли к выводу, что Чебурашка еврей, ведь в Советский Союз он прибыл в контейнере с апельсинами, а единственной страной-поставщиком этих цитрусовых в СССР был Израиль.
Такие аргументы в пользу израильского происхождения Чебурашки привел председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.