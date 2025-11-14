«Подарок же, радуйтесь!» 14.11.2025, 12:36

Как на белорусских предприятиях поздравляют с днем работников сельского хозяйства.

В третье воскресенье ноября в Беларуси отмечают профессиональный праздник — день работников сельского хозяйства. Но уже накануне ТікТок заполонили ролики, где белорусы показывают распаковки подарков от нанимателей.

Эти видео вызывают живейшие обсуждения. «Салідарнасць» также посмотрела, как поздравляют своих сотрудников предприятия АПК, и что думают по этому поводу белорусы.

Например, работник Могилевского мясокомбината показал «два пакета колбасы всякой-разной», а вдобавок коробку с 13 пачками пельменей. Под этим роликом уже больше тысячи комментариев и еще больше реакций.

Часть комментаторов порадовалась, что руководство «так ценит своих сотрудников», «уважает, помнит и поощряет людей своей продукцией», а критики, мол, просто завидуют. Но многие отметили, что «просто так ничего не бывает», а значит, продукты выдали не вместе с денежной премией, а вместо нее — и это грустно, если человек радуется колбасе.

Многие, к слову, отметили, что тоже работают в АПК и получают подобные наборы — вот только сумма этих продуктов потом вносится в расчетный лист в строку «удержание», и зарплату выдают уже с ее учетом.

Работник ОАО «Большевик-Агро» устроил свою распаковку — в подарочном наборе продукция собственного производства и товары от предприятий-партнеров на сумму 200 рублей. Набор, к слову, здесь более разнообразный: форель, сыр, фарш, подсолнечное масло, копченые яйца, сладости, майонез и т.д.

Под этим роликом также немало комплиментов в адрес руководства предприятия — хотя некоторые белорусы отметили, что получили премию деньгами, и это гораздо приятнее, а некоторые спросили о размерах зарплат на предприятии, чтобы в полной мере оценить щедрость подарков.

Еще в одной распаковке от «сельхозпредприятия под Гродно» — два больших пакета с молочной продукцией и колбасами. «А нам в этом году дали премию 800 белорусских рублей, и я рад — куплю сам, что захочу, а не то, что мне, возможно, и не нужно», — написал один из комментаторов.

В хозяйстве Копыльского района набор заметно скромнее: в основном мука, макароны, крупы, соки с консервами. Зато «Агронива» из Каменецкого района щедро выдала работникам самые разные виды колбас и мясных продуктов, сыров ,масла гхи, меда и так далее. И таких «распаковочных» роликов в белорусском сегменте ТікТок — десятки, если не сотни.

Судя по реакциям белорусов, те хозяйства и предприятий, где работников поощрили премиями, выделили на это от 200 до 800 рублей. Впрочем, где-то ограничились одной базовой величиной. А во многих местах, рассказывают комментаторы, работников поздравили только устной благодарностью, а то и «фигу с маслом положили».

Как еще руководство сельхозпредприятий отметило работников? Вот чем делятся белорусы:

«У нас тортик».

«У нас одна рыба живая, и если дали чуть больше положенного, то нужно доплатить».

«Тем, кто в декрете, ничего не дают».

«А мне на отцепись — палку колбасы и пару пироженок».

«Нам сказали еще в понедельник заехать, забрать овощи».

«12 кило муки и сертификат».

«Домочай» поздравил 3 кило печенья».

«Пакеты становятся все скромнее».

«Выдали колбасу, которую мы не едим, одно что разговоров: подарок же, радуйтесь!».

«Работникам детского сада хоть бы когда-нибудь, к любому празднику, что-нибудь дали…»

