закрыть
14 ноября 2025, пятница, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ВСУ разгромил место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ под Покровском

1
  • 14.11.2025, 12:55
  • 2,022
Спецназ ВСУ разгромил место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ под Покровском

Россияне пытались окружить с севера Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Подразделениями Сил специальных операций (ССО) Украины было уничтожено место накопления личного состава 51 армии РФ в населенном пункте Уют в Донецкой области.

Как сообщили ССО в Telegram, в момент применения дронов в здании сосредотачивался вражеский контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр.

Отмечается, что противник накапливал силы под прикрытием погодных условий.

«Перед группировками 51 армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации. Несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются», - говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина