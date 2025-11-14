Спецназ ВСУ разгромил место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ под Покровском

Спецназ ВСУ разгромил место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ под Покровском1
- 14.11.2025, 12:55
Россияне пытались окружить с севера Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Подразделениями Сил специальных операций (ССО) Украины было уничтожено место накопления личного состава 51 армии РФ в населенном пункте Уют в Донецкой области.
Как сообщили ССО в Telegram, в момент применения дронов в здании сосредотачивался вражеский контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр.
Отмечается, что противник накапливал силы под прикрытием погодных условий.
«Перед группировками 51 армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации. Несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются», - говорится в сообщении.