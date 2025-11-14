закрыть
14 ноября 2025, пятница, 13:52
Porsche спрятал свой автомобиль под кузовом BMW

  14.11.2025
Porsche спрятал свой автомобиль под кузовом BMW

Зачем?

Автопроизводители десятилетиями оттачивают искусство маскировки будущих моделей — от клейкой ленты и картона до винила и фальшпанелей. Но одна из самых необычных историй произошла в начале 1970-х, когда компания Porsche решила скрыть разработку своего первого переднемоторного автомобиля — модели 924, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Поскольку у компании не было предшественника с похожей компоновкой, использовать собственный кузов для тестового авто было невозможно. Тогда инженеры пошли на хитрость: они купили BMW 2002 и Opel Manta первого поколения, чтобы спрятать под их кузовами прототип, известный внутри компании как EA425. На тестах он выглядел как обычный BMW — именно этого Porsche и добивалась.

Когда 924 дебютировала в 1976 году как преемник 914, она представляла собой смесь компонентов VW и Audi. Машину собирали на заводе Audi в Неккарзульме, двигатель 2.0 литра был позаимствован у Audi 100, а полностью «поршевский» мотор появился только в 924 S спустя десять лет.

Использование «чужих» кузовов остается практикой и сегодня. Например, Ferrari недавно тестировала свой первый электромобиль под оболочкой Maserati Levante с фальшивыми выхлопами.

Porsche также продолжает применять изощренные методы маскировки — наклейки, имитирующие старую оптику, дополнительные слои пленки, а раньше даже поддельные патрубки на прототипах Taycan, чтобы их принимали за бензиновый Panamera.

Традиция автопапарацци появилась еще в 1950-х, когда журналисты впервые опубликовали шпионские фото будущей модели. С тех пор автопроизводители постоянно совершенствуют методы скрытности — порой весьма креативные.

